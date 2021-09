Utrechtse aannemer vervoert bouwmaterialen met elektrische boot over de grachten

Cityport of Utrecht en bouwbedrijf Van Zoelen zijn als eerste marktpartijen gestart met het emissieloos vervoeren van sloop- en bouwmateriaal door de grachten in de binnenstad. Samen met de gemeente werken deze partijen aan het verder ontwikkelen van schoon vervoer over het water.

“Een stad als Utrecht is gebouwd op het gebruik van water”, zegt Frank Ardesch van Cityport. “Maar sinds 100 jaar zijn we toch meer en meer de weg gaan gebruiken. Veel wegen in de binnenstad, met de werfkelders, kunnen dat helemaal niet aan.” Na een eeuw wil Cityport de oude draad weer oppakken.

Aan de kade ter hoogte van Oudegracht 33-35 ligt een grote dekschuit. Daarop staan vier containers vol puin. Boven wordt de voormalige meisjesschool omgebouwd tot appartementen. Het vervoeren van de bouw- en sloopmaterialen hiervoor gebeurt met een elektrische boot.

Het vervoer via het water is op vele manieren een stuk praktischer, schetst Ardesch. “Vrachtwagens moeten zich houden aan een aslast van twee ton. Daardoor rijden halfvolle vrachtwagens af en aan. Terwijl één tochtje met de boot evenveel bouwmaterialen kan wegbrengen.”

Makkelijke keuze

Van Zoelen vervoert al zeker tien jaar bouwmaterialen via de Utrechtse grachten. De stap naar emissieloos varen was makkelijk gemaakt, volgens directeur Martin van Lambalgen. “Ik vind het mooi om mee te gaan in die beweging. Mijn eigen auto rijdt ook op waterstof.”

De ganzen in de Oude Gracht maken plaats voor de duwboot van CityBarge. Deze vorm van vervoer over water is modulair; het is geschikt voor zowel de binnenstad als de grotere binnenvaart. De CityBarge hoeft als duwboot niet te laden of lossen, en hoeft dus ook nooit lang stil te liggen op één plek. Het concept voor de CityBarge is tot stand gekomen met subsidie van de provincie Zuid-Holland en in samenwerking met Provincies Utrecht en Noord-Holland.

Een tochtje van de binnenstad naar Cityport of Utrecht kost bovendien maar zo’n 3 euro, vertelt Geert-Jan van der Wielen van CityBarge. “De duwboot is geschikt voor de lage bruggetjes van Delft en Leiden, die zijn nog lager dan die in Utrecht. Maar je kan er ook mee door de binnenvaart.”

Particulier

“Dit is het eerste volledig particuliere initiatief waarmee de waterwegen in de binnenstad van Utrecht gebruikt worden voor bouwwerkzaamheden”, zegt wethouder Eelco Eerenberg (Milieu & Emissieloos Vervoer). “Op deze manier willen we aan marktpartijen laten zien dat het kan, zodat ook andere partijen hier een voorbeeld aan kunnen nemen.”

De gemeente wil het emissieloze vervoer over het water ‘faciliteren en stimuleren’ door met betrokken partijen te overleggen over de mogelijkheden. Andere gebruikers van de waterwegen, zoals sporters of pleziervaarders, zullen daar weinig van merken. Eerenberg: “Ook voor het vervoer over het water gelden tijdvakken voor het bezorgen.”