Utrechtse aanpak voor Woo-verzoeken strookt mogelijk niet met de wet

De gemeente Utrecht krijgt jaarlijks meer dan duizend verzoeken om informatie openbaar te maken. In de Wet Open Overheid (Woo) is geregeld hoe de gemeente hiermee moet omgaan. De stad heeft echter een eigen aanpak bedacht waarbij aan de hand van criteria wordt bepaald hoe snel een informatieverzoek wordt afgehandeld. Een pilot, laat een woordvoerder weten. Volgens het Expertisecentrum voor Woo-verzoekers SPOON, strookt de Utrechtse aanpak echter niet met wet.

Woo-verzoeken leveren gemeenten, provincies en de landelijke overheid een hoop werk op. Het is veel werk om alle informatie uit onder meer de archieven en mailboxen te verzamelen. Gemeenten wegen af wat wel en wat niet openbaar mag worden gemaakt, waarbij allerlei juridische haken en ogen een rol spelen.

De gemeente Utrecht krijgt elk jaar meer dan duizend van deze verzoeken. Tegelijkertijd is er tijdsdruk. Een Woo-verzoek moet in principe binnen vier weken zijn afgehandeld. Als het nodig is mag een gemeente er zes weken over doen. In de praktijk duurt het vaak langer, overigens geldt dat niet alleen voor de gemeente Utrecht.

Gemeente Utrecht prioriteert

De gemeente Utrecht heeft een fors team om de klus te klaren: meer dan vijftien datajuristen zijn fulltime bezig met het verwerken van Woo-verzoeken.Voor informatievragen die volgens de gemeente een ‘lage prioriteit’ hebben, hanteert zij de richtlijn een verzoek af te handelen in acht tot twaalf weken. Voor verzoeken met een ‘erg lage prioriteit’ noemt de gemeente geen streeftermijn. Volgens SPOON gaat de gemeente hiermee in de fout: de langere afhandeltermijn is immers in strijd met de Woo.

Om de prioriteit te bepalen kijkt de gemeente onder andere naar wie het verzoek doet. Zo wordt een verzoek van een inwoner als minder urgent bestempeld dan bijvoorbeeld een verzoek van een advocaat of journalist. De gemeente kijkt naar het belang van een verzoek. Heeft het te maken met een burenruzie, dan is het verzoek minder belangrijk dan wanneer het gaat om een belangrijke politieke kwestie. Mensen die vaker informatie opvragen of vragen naar informele documenten zoals e-mails of appjes hebben pech en krijgen minder prioriteit.

Daarnaast geeft de gemeente naar eigen inzicht plus- of minpunten om te bepalen of een verzoek eerder of juist later moet zijn afgehandeld. Dit kan ‘vanwege bijzondere omstandigheden’: Als iets bijvoorbeeld in een papieren archief moet worden opgezocht of als een medewerker uit dienst is. Als een informatieverzoek veel werk is, rekent de gemeente sowieso extra tijd.

Tegen de wet

De criteria, waarmee de gemeente de behandeltermijn bepaalt, kunnen volgens SPOON niet door de beugel. Zo zegt de Woo volgens SPOON niets over verschillende behandeltermijnen voor journalisten, advocaten en anderen. Ook het meewegen van het ‘belang van het verzoek’ mag volgens SPOON niet. De Woo bepaalt immers dat diegene die om informatie vraagt niet hoeft te vermelden wat zijn of haar belang is bij het verzoek.

Het is volgens SPOON problematisch dat de gemeente kijkt naar aspecten als hoe vaak iemand om informatie vraagt of hoeveel werk het is om een informatieverzoek af te handelen. Ook is SPOON is kritisch op het lager prioriteren van verzoeken om e-mails of appjes.

Snellere afhandeling

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de nieuwe aanpak een proef is en dat het College van Burgemeester en Wethouders dit voorjaar besluiten neemt over de werkwijze. De gemeente wil met de nieuwe aanpak beter aansluiten bij de informatiebehoefte van inwoners, journalisten en organisaties. Ook moet het leiden tot een snellere afhandeling van de verzoeken en wil ze onnodige juridische procedures voorkomen.

SPOON betwijfelt dat deze aanpak leidt tot een snellere behandeling van journalistieke verzoeken. De organisatie stelt juist dat de gemeente met de werkwijze in feite nog meer verzoeken aanmerkt als niet haalbaar binnen de termijn.

Ook merkt SPOON tot slot op dat de gemeente zelf de informatie aan burgers kan geven waar ze recht op hebben. Utrechters die te maken hebben met een handhavingszaak of een burenruzie zouden dan geen Woo-verzoek hoeven indienen.