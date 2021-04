Utrechtse aanvraag voor 2,1 miljard uit Nationaal Groeifonds moest in een week worden opgesteld

De aanvraag voor 2,1 miljard euro voor de aanleg van twee nieuwe tramlijnen en station Lunetten-Koningsweg blijkt een haastklus. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) stuurde de regio Utrecht op 23 september een uitnodiging om een propositie voor de regio in te dienen, terwijl de deadline voor het indienen van de aanvraag 1 oktober was. De aanvraag voor het Nationaal Groeifonds werd dus in slechts een paar dagen opgesteld.

De gemeente Utrecht werd in februari 2020 voor het eerst door het ministerie benaderd over welk type projecten in aanmerking zou komen voor het Nationaal Groeifonds. Het ministerie van I&W gaf in eerste instantie voorrang aan andere aanvragen, maar later veranderde dat.

“Op 23 september jl. gaf I&W ons te kennen dat het ministerie alsnog voornemens was een propositie rond de bereikbaarheidsopgave in de regio Utrecht in te dienen voor het NGF”, schreef de wethouder in december in een brief aan de raad.

Beoordelingscommissie

De aanvraag van de Utrechtse regio moest een week later, op 1 oktober, door het ministerie van I&W worden ingediend bij de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken. Vervolgens gingen de aanvragen naar de beoordelingscommissie.

Oorspronkelijk zou al op 1 november bekend worden welke plannen doorgingen naar de beoordelingscommissie, maar dat moment werd uitgesteld. De aanvraag van de regio Utrecht kon vervolgens nog worden ‘vervolmaakt’, binnen bepaalde kaders die het kabinet stelde.

Begin dit jaar is de beoordelingscommissie alsnog met de aanvragen aan de slag gegaan. Het plan van de Utrechtse regio voldeed aan de eisen en was compleet, maar in april bleek dat de aanvraag toch onvoldoende was om het geld toe te kennen. Het college van B&W gaat nu in antwoord op de schriftelijke vragen van de gemeenteraad uitgebreid in op het mislopen van de 2,1 miljard euro.

Budgetten afgenomen

Het college benoemt de grote woningbouwopgave die Nederland heeft, terwijl de rijksbudgetten voor bereikbaarheid en verstedelijking afgelopen decennia juist erg zijn afgenomen. Mobiliteitssystemen in de steden gaan daardoor ‘steeds verder uit de pas lopen’ met de groei, schrijft het college.

Ook voor Utrechtse investeringen in de infrastructuur bleek het budget beperkt. Het opzetten van een Nationaal Groeifonds leek daarvoor een oplossing. “Vorig jaar diende het Nationaal Groeifonds zich aan als een mogelijk pad naar de zo noodzakelijke investeringsimpuls”, stelt het college.

Intercitystation en tramlijnen

De Utrechtse aanvraag van 2,1 miljard euro zou gebruikt worden om de regio Utrecht bereikbaar te houden, ondanks de verstedelijking. In de plannen staat dat Utrecht Centraal zou worden ontlast door de aanleg van het nieuwe intercitystation Lunetten-Koningsweg. Twee nieuwe tramlijnen (de Merwedelijn en de Waterlinielijn) moeten Utrecht verbinden met omliggende gemeenten.

“Dit is de beste investering die Nederland kan doen in gezonde mobiliteit”, zei wethouder Lot van Hooijdonk eerder over de aanvraag. “De ov-ring Utrecht maakt de bouw van 60.000 woningen en de komst van 50.000 banen mogelijk. Die moeten vooral komen rond deze ov-ring, zodat wonen, werken en voorzieningen samenkomen. Die nabijheid zorgt ervoor dat mensen minder hoeven te reizen.”

Advies

Toch adviseerde de commissie die de aanvragen heeft beoordeeld het kabinet deze maand om de aanvraag van de regio Utrecht niet te bekostigen. De zogenoemde maatschappelijke kosten-batenanalyse zou zijn overschat en volgens de commissie is niet voldoende aangetoond dat het plan de meest sobere en doelmatige oplossing is. De commissie vindt het plan ook te omvangrijk voor het Nationaal Groeifonds, het potje waar de 2,1 miljard euro uit zou moeten komen.

Het college legt woensdag aan de gemeenteraad uit dat ze de kritiek serieus neemt, maar ook vindt dat het oordeel van de commissie “op sommige onderdelen ongefundeerd is”.

Onrealistisch

Zo vindt de commissie dat de ‘Schaalsprong OV’-voorstellen, waaronder dus het voorstel van de regio Utrecht, “te optimistisch en deels onrealistisch” zouden zijn. “Dit is niet onrealistisch, maar juist randvoorwaardelijk voor de woningbouwopgave waar Nederland zich voor gesteld ziet”, schrijft het college. “De commissie versmalt haar oordeel grotendeels tot reistijdbaten op nationale netwerken. De nationale urgentie van de woningbouwopgave en toekomstbestendige arbeidsplaatsen wordt buiten beschouwing gelaten.”

De commissie heeft volgens het college ook niet gezien dat de twee tramlijnen uit het plan regionale reisbewegingen zouden kunnen opvangen, wat de doorstroming op nationale netwerken bevordert.

Juiste potje

De commissie stelt verder ter discussie of het Nationaal Groeifonds het juiste potje is om stedelijke ov-maatregelen uit te financieren. Het plan zou daarvoor te omvangrijk zijn. Het college blijft samen met de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, de provincie en de regio bij het standpunt dat investeringen in de tramlijnen en het station noodzakelijk zijn. De commissie geeft dat ook aan in het advies.

Twijfels

Volgens het college kijken de ministeries nu hoe moet worden omgegaan met de tweede aanvraagronde van het groeifonds. Het college ziet ruimte om voor alle onderdelen een volgende aanvroeg doen, maar er zijn ook twijfels. “Het perspectief om bij een volgende tranche wel in aanmerking te komen voor een toekenning van het NGF (Nationaal Groeifonds, red.) is beperkt”, schrijft het college.

De gemeente en de ministeries van IenW en BZK onderzoeken nu of aanvragen voor investeringen in de infrastructuur, ten behoeve van verstedelijking, überhaupt geschikt zijn voor het Nationaal Groeifonds. Ook is er binnen het Nationaal Groeifonds relatief weinig geld ten opzichte van alle ingediende voorstellen en wordt indieners gevraagd om zich bij de tweede aanvraag ook te richten op digitalisering, energietransitie en waterinfrastructuur.

De Utrechtse gemeenteraad debatteert donderdag over het mislopen van de 2,1 miljard euro.