Utrechtse advocaat opgepakt omdat hij ‘boodschapper’ Ridouan T. zou zijn; mogelijk ook ontsnapping T. gepland

Een 38-jarige advocaat uit Utrecht is vrijdag aangehouden, omdat hij ervan wordt verdacht dat deel te hebben genomen aan een criminele organisatie. De man zou lange tijd toegang hebben gehad tot zijn neef, Ridouan T., de hoofdverdachte in het Marengoproces. Op die manier zou de verdachte zijn ‘boodschapper’ naar de buitenwereld zijn geweest. De man werd aangehouden tijdens een bezoek aan T. in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI).

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Ridouan T. via de Utrechtse advocaat onbelemmerd met de buitenwereld kunnen communiceren. Ook had hij door hem nog de mogelijkheid om criminele activiteiten voort te zetten.

De politie heeft communicatie tussen de twee onderschept, waaruit bleek dat T. vermoedelijk bezig is om een gewelddadige uitbraak uit de EBI te organiseren. Ook zijn er aanwijzingen dat hij op zoek is naar adresgegevens van personeel van de gevangenis. Het OM verwacht dat met de aanhouding van de advocaat een einde is gemaakt aan de vrije communicatie van T.

Boodschapper

De advocaat wordt ervan verdacht dat hij T.’s boodschapper is en in het geheim communicatie mogelijk maakte met zijn criminele organisatie. Omdat de advocaat familie is van T. kon hij bij hem op bezoek gaan in de EBI. “De contacten tussen hen waren onzichtbaar en oncontroleerbaar voor politie en OM. Zij hadden in hun relatie advocaat – cliënt het recht om volstrekt vertrouwelijk met elkaar te kunnen spreken en vrijelijk stukken uit te wisselen”, aldus het OM.

De advocaat is sinds maart ‘vele malen’ uren op bezoek geweest in de EBI en heeft tientallen keren telefonisch contact met T. gehad. De Dienst Justitiële Inrichtingen had hem in eerste instantie toegang geweigerd, maar de deken van de orde van advocaten stelde niet vast dat T. misbruik maakte van zijn geheimhouderstelefoon. Een verdachte mag in principe een onbeperkt aantal advocaten op bezoek krijgen.

PGP

De Landelijke Recherche startte in februari 2021 een strafrechtelijk onderzoek naar manieren waarop Ridouan T. vanuit de EBI met de buitenwereld kon communiceren. Uit onder meer PGP-berichten kwam de verdenking dat hij vanuit de EBI doorging met criminele handelingen. Zo kwam het OM ook de neef van T. op het spoor en rees de verdenking dat hij zijn beroep en bijzondere positie als advocaat misbruikte.

Om vast te kunnen stellen of de communicatie tussen de advocaat en T. strafbaar was, werden bijzondere opsporingsbevoegdheden ingezet. Een belangrijk aspect was wel dat het verschoningsrecht van de advocaat gewaarborgd zou worden. Dat houdt in dat hij het recht heeft om te weigeren antwoord te geven op vragen die door een rechter worden gesteld.

Beslag

De deken van de orde van advocaten is vrijdag van de aanhouding op de hoogte gesteld door het OM. Na de aanhouding zijn het kantoor in Utrecht en de woning van de advocaat in Maarssen doorzocht. Er is beslag gelegd op notitieboekjes, aantekeningen en digitale gegevensdragers. Ook de cel van T. is doorzocht.

De advocaat is na zijn aanhouding in verzekering gesteld. Hij wordt formeel verdacht van deelneming aan een criminele organisatie die zich richt op witwassen, handel in verdovende middelen en het voorbereiden van moord. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.