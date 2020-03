Utrechtse alFitrah-moskee moet meewerken aan onderzoek maar hoeft niet alles te laten zien

De Utrechtse moskee alFitrah moet meewerken aan het onderzoek van de Tweede Kamer, maar hoeft geen informatie te geven over personen of geld uit vrije landen, zoals Nederland. Dat heeft het Hof beslist in het hoger beroep. De moskee wilde niet alle documenten geven en de commissie stapte daarop naar de rechter.

Een parlementaire ondervragingscommissie van de Tweede Kamer, onder leiding van CDA’er Michel Rog, doet onderzoek naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. De Utrechtse imam Salam is opgeroepen als getuige in het onderzoek. De commissie eist inzage in documenten van de moskee, maar Salam weigert deze papieren te overhandigen.

Het gerechtshof in Den Haag heeft nu uitspraak gedaan in de zaak tussen de parlementaire commissie van de Tweede Kamer en een aantal stichtingen rond de alFitrah-moskee in Utrecht.

Documenten

De parlementaire commissie wilde schriftelijke inlichtingen en afschriften van documenten zien van de stichtingen, zoals bankrekeningen, donaties en mensen die kwamen preken of lesgeven in de afgelopen tien jaar. De stichtingen hebben deze informatie niet gegeven.

Daarop heeft de commissie aan de rechtbank verzocht een bevel af te geven. De rechtbank heeft de stichtingen in januari van dit jaar bevolen alle gevraagde inlichtingen en documenten te verstrekken, maar de stichtingen zijn hiertegen bij het hof in hoger beroep gegaan. Zij vinden dat de rechtbank geen bevel had moeten geven.

Meewerking verplicht

Het Haagse gerechtshof heeft de stichtingen dinsdag grotendeels ongelijk gegeven. Het gerechtshof heeft bevolen dat de stichtingen moeten meewerken aan het onderzoek van de parlementaire commissie.

Het gerechtshof is het wel met de stichtingen eens dat de parlementaire commissie geen informatie mag opvragen uit vrije landen. De Tweede Kamer heeft de commissie opgedragen om beïnvloeding vanuit (deels) onvrije landen te onderzoeken.

Vrije landen

De stichtingen hoeven dus geen informatie te verstrekken over personen of gelden en dergelijke die (direct en indirect) alleen afkomstig zijn uit vrije landen, zoals Nederland. Verder moet de moskee wel alle informatie overhandigen die was opgevraagd.

Imam Suhayb Salam van de Utrechtse moskee alFitrah zei eerder ook nog dat ze geen documenten meer hebben, omdat hun administratie in 2016 in beslag is genomen. Het gerechtshof vindt dit geen reden om helemaal niet aan het onderzoek mee te werken. Wanneer de stichtingen bepaalde documenten niet meer hebben, kunnen zij dat concreet aan de commissie laten weten en zoveel mogelijk informatie geven zonder documenten.

Het gerechtshof oordeelt verder dat parlementair onderzoek om inzicht te krijgen niet discriminerend of in strijd met de godsdienstvrijheid is. Dit geldt ook voor de wijze waarop de commissie dat onderzoek doet.

Botsen

De imam van de moskee werd opgeroepen als getuige in het onderzoek. De commissie botste meerdere malen flink met Salam tijdens de ondervragingen. Enkele vragen werden niet of ontwijkend beantwoord door de imam en zodra hij daarop werd gewezen door de leden van de commissie was zijn respons: “U gaat niet over mijn antwoorden.”

Hij stelde dat de commissie hem monddood wilde maken en dat hij niet zijn eigen antwoorden mocht geven: “U bent mijn rechten aan het schenden.” Rog dreigde het verhoor te schorsen, maar zover is het uiteindelijk niet gekomen.

AlFitrah ligt al langer onder het vergrootglas. In 2017 kampte de moskee met een huurachterstand en moesten ze het pand verlaten, maar uit het niets werd de achterstallige huur betaald plus 1,8 miljoen euro voor het pand. Waar het geld precies vandaan kwam, was niet duidelijk.