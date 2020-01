Utrechtse alFitrah-moskee moet openheid van zaken geven

De Utrechtse alFitrah-moskee moet de financiële stukken overhandigen aan een onderzoekscommissie. Dat heeft de rechter vrijdag besloten.

Een Tweede Kamercommissie eiste inzagen in financiële stukken van alFitrah. De moskee weigerde deze te overhandigen waarop de commissie naar de rechter stapte. Deze heeft de alFitrah-moskee nu verplicht de documenten te overhandigen.

Daarbij heeft de rechter alFitrah een dwangsom van 2.000 euro per dag opgelegd als de stukken niet binnen twee weken worden overhandigd. Het bedrag kan oplopen tot 1 miljoen euro.

De Tweede Kamercommissie doet onderzoek naar de financiering van Nederlandse moskeeën waaronder alFitrah. Er wordt specifiek gekeken naar geldstromen vanuit ‘onvrije landen’.

Vergrootglas

De alFitrah-moskee ligt al langer onder het vergrootglas. In 2017 kampte de moskee met een huurachterstand en moesten ze het pand verlaten. Uit het niets werd de achterstallige huur betaald plus 1,8 miljoen euro voor het pand. Waar het geld precies vandaan kwam is niet duidelijk.

Later kwam de Utrechtse moskee nog een keer slecht in het nieuws. Vorig jaar verscheen een rapport van het Verwey-Jonker Instituut waarin stond dat polygamie bij alFitrah als normaal wordt gezien, leerlingen zich dienen af te wenden van alles wat niet islamitisch is en het vormen van een eigen mening wordt ontmoedigd.