Utrechtse ambtenaar terecht ontslagen na grensoverschrijdend en intimiderend gedrag

Een ambtenaar van de gemeente Utrecht is terecht ontslagen voor grensoverschrijdend en intimiderend gedrag op de werkvloer. De senior medewerker maakte onder meer seksistische en intimiderende opmerkingen en liet regelmatig boeren en winden.

De man werkte sinds 1993 bij de gemeente Utrecht, in 2016 werd er een klacht ingediend door een collega vanwege structureel pesten en intimidatie. Na een onderzoek werd de man ontslagen vanwege plichtsverzuim.

De ambtenaar stapte daarop naar de rechter, maar kreeg steeds te horen dat zijn ontslag terecht was. Ook de Centrale Raad van Beroep stelt nu in een hoger beroep dat zijn ontslag terecht was.

De man heeft zich schuldig gemaakt aan stelselmatig grensoverschrijdend en intimiderend gedrag en zorgde voor een onveilige werksfeer op de afdeling. Zo zei hij collega’s te kunnen maken of breken, maakte seksistische opmerkingen naar vrouwen of raakte ze soms ongevraagd aan.

Daarnaast maakte hij kleinerende opmerkingen over het uiterlijk van collega’s en liet hij geregeld winden en boeren en het schoot hij stukjes snot naar collega’s.

‘Humoristisch gedrag’

Ook stuurde hij foto’s naar collega’s van een vrouwelijk geslachtsorgaan met geslachtsziekte omdat een vrouwelijke collega had verteld over een operatie aan haar vagina. De senior ambtenaar maakte verder ‘een volstrekt ongepast Sinterklaasgedicht’ over een vrouwelijke collega die zou stinken met als conclusie dat ze maar zelfmoord moest plegen.

Zijn verweer dat dit humoristisch gedrag was en paste in de op de afdeling heersende werksfeer werd niet gedeeld door de klachtencommissie of de rechter. De man had juist vanwege zijn senioriteit een voorbeeldfunctie moeten hebben op de afdeling.