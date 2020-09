Utrechtse An Brasz, oudste inwoner van Nederland, overleden op 114-jarige leeftijd

De oudste inwoner van Nederland, Anne Brazs-Later, is op 114-jarige leeftijd overleden. Vorige week liet ze het leven in woonzorgcentrum De Bijnkershoek in het Utrechtse Transwijk.

Anne Brazs-Later, haar roepnaam was ‘An’, woonde sinds 1955 in Utrecht. De laatste jaren van haar leven was dat in aanleunwoning De Bijnkershoek. Gisteren werd ze in Nieuwegein gecremeerd, zo is te lezen bij RTV Utrecht.

Een van haar dochters zorgde voor haar tot het laatste moment. Ze mocht het afgelopen halfjaar maar weinig andere mensen zien, vanwege de coronacrisis.

Oudste

De oudste inwoner van Nederland ooit was An niet. Die titel is voor Henny van Andel-Schipper uit Drenthe, in 2005 op 115-jarige leeftijd overleed.

Het is overigens nog onduidelijk wie nu de langst levende persoon in Nederland is.