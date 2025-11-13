Utrechtse Annemiek van Vliet krijgt stedelijke onderscheiding voor vreedzaamheid in de stad

De Utrechtse Annemiek van Vliet heeft woensdagmiddag een speciale onderscheiding gekregen: de Speld van de Stad Utrecht. Deze onderscheiding wordt doorgaans uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze lokaal inzetten voor Utrecht.

Annemiek kreeg de onderscheiding van locoburgemeester Dennis de Vries, tijdens haar afscheid van Stichting Vreedzaam in buurtcentrum De Weide Wereld in Vleuten.

Sinds 2016 is Annemiek van Vliet directeur-bestuurder van Stichting Vreedzaam – een netwerkorganisatie die kinderen, opvoeders, buurtbewoners en professionals versterkt om samen te bouwen aan betrokken, veilige en democratische wijken. De aanpak van Stichting Vreedzaam is in zo’n 50 wijken door heel Nederland actief. Binnen Utrecht zelf doen de wijken Overvecht, Lombok en Rivierenwijk mee.

Onder de leiding van Van Vliet, die zelf van oorsprong cultureel-antropoloog en bedrijfskundige is, is stichting Vreedzaam uitgegroeid tot een toonaangevende organisatie die bijdraagt aan de sociale cohesie en het democratisch burgerschap in de Utrechtse wijken.

Vreedzame school

Naast haar rol als directeur-bestuurder was Van Vliet ook een van de initiatiefnemers van het programma de Vreedzame School, wat later uitgebreid werd naar de Vreedzame Wijk. Met deze aanpak probeerde Van Vliet de jongeren in de wijken te helpen om hun stem te laten horen. Daarnaast gaven ze praktische handvatten aan opvoeders.

Toen zij van 2007 tot 2014 directeur was van wijkwelzijnsorganisatie DOENJA in Kanaleneiland, vervulde Van Vliet een grote rol bij de invoering van de Vreedzame School op basisscholen in Kanaleneiland. Haar inzet bij DOENJA was dan ook de reden dat zij later in 2016 werd gevraagd als directeur bij Stichting Vreedzaam.

Naast haar werk voor Stichting Vreedzaam heeft Van Vliet zich ook nog vrijwillig ingezet voor een revalidatiecentrum voor kinderen met een beperking in Peru.