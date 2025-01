Utrechtse apotheken dicht op 9 en 10 januari door tweede landelijke staking: ‘Geduld is op’

Verschillende openbare apotheken in Utrecht gaan volgende week donderdag en vrijdag dicht. Op 9 en 10 januari is er een nieuwe landelijke staking aangekondigd. Volgens vakbonden FNV en CNV doen er door heel het land bijna 2.000 openbare apotheken mee.

“Ondanks maanden van acties en protesten zijn er namelijk nog steeds geen afspraken gemaakt over hogere lonen en lagere werkdruk in de apotheken”, zeggen de vakbonden. “Daarom gaat het personeel door met actievoeren.”

Er wordt onder andere een loonsverhoging van 6 procent geëist. Werkgevers bieden tot nu toe 2 procent.

De vorige landelijke staking was op 12 november. Toen kwamen er duizenden medewerkers naar het Malieveld om te demonsteren. Er zijn sinds september al allerlei acties, waardoor bijna alle apotheken in ons land de afgelopen maanden minimaal een keer dicht zijn geweest, schreef de NOS vorige maand.

‘Geen andere keuze’

Apotheekmedewerkers wilden ook op 23, 24 en 27 december hun werk neer te leggen, maar die staking werd door de rechter verboden. Omdat het op 25 en 26 december kerst is, zouden apotheken daardoor de hele week gesloten zijn.

“Er is nog steeds geen betere cao, dus we hebben geen andere keuze dan opnieuw actie te voeren”, zeggen cao-onderhandelaars Ralph Smeets (FNV) en Albert Spieseke (CNV). “Het geduld van de medewerkers is op. Hun boodschap is luid en duidelijk: geef ons waar we recht op hebben, want ons krijg je niet klein. Als er niet snel een akkoord komt, zullen er landelijke stakingen blijven volgen.”

Tijdens de landelijke staking kunnen mensen in noodgevallen altijd medicijnen krijgen, benadrukken de vakbonden. De kans bestaat wel dat ze daarvoor bij een andere apotheek langs moeten.