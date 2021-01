Utrechtse basisscholen en kinderopvang tot ten minste 8 februari gesloten

De Utrechtse basisscholen en kinderopvangcentra blijven tot ten minste 8 februari gesloten. Dat heeft het kabinet zondagmiddag besloten na overleg in het Catshuis.

Eerder deze week werd tijdens de coronapersconferentie nog de hoop uitgesproken dat kinderen 25 januari alweer naar school en de opvang konden. Gisteren werd bekend dat die datum niet gehaald ging worden.

Arie Slob, demissionair minister van Onderwijs, zei tegen een journalist van de NOS dat het langer gesloten houden van de basisscholen en kinderopvang ‘helaas onvermijdelijk’ is. “Ik realiseer me dat dit voor ouders, leraren en leerlingen een klap is. Je kinderen helpen met school terwijl je tegelijk je werk moet doen, is ontzettend zwaar.”

De leraren blijven dus voorlopig onderwijs op afstand geven. Kinderen in een kwetsbare positie kunnen wel naar school. Ook blijft de kinderopvang geopend voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep.