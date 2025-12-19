Utrechtse basisschool De Oase zamelt ruim 14.000 euro in voor Spieren voor Spieren

Basisschool De Oase uit Leidsche Rijn heeft 14.920 euro ingezameld voor Spieren voor Spieren, de organisatie die zich inzet voor kinderen met een spierziekte en dit jaar als goed doel gekoppeld is aan 3FM Serious Request.

De kinderen hebben het geld ingezameld door middel van een sponsorloop die woensdag 17 december plaatsvond. Daarnaast organiseerde de basisschool een expositie waar kunstwerken van de kinderen te zien en te koop waren.

“We zijn echt blij verrast met deze opbrengst”, laat directrice Mariça Rijksen weten. “We hadden een streefbedrag van 3.000 euro ingesteld, en dachten dat het misschien wel iets meer zou worden – zo’n vijf à zes duizend – maar zoveel hadden we niet verwacht.”

Het Glazen Huis

Ieder jaar gaan er voor 3FM Serious Request drie dj’s het Glazen Huis in om geld op te halen voor het goede doel, dit keer voor Spieren voor Spieren. Dit jaar staat het Glazen Huis in ‘s-Hertogenbosch tussen 18 en 24 december, waar dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer 24 uur per dag radio maken om zoveel mogelijk geld op te halen.

“Wij hebben zelf twee leerlingen op onze school met een spierziekte, dat maakt deze actie extra bijzonder voor ons”, aldus de directrice. Vrijdagochtend is een van deze leerlingen naar het Glazen Huis gereisd om hier de cheque te overhandigen.