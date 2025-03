Utrechtse basisschool voor hoogbegaafden sluit vanwege te laag leerlingenaantal

Basisschool Happy Kids in Utrecht, gespecialiseerd in onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen, sluit aan het einde van dit schooljaar haar deuren. Volgens RTV Utrecht is het aantal leerlingen te laag om de school draaiende te houden.

Sella van der Griend richtte Happy Kids in 2017 op. “Onze missie is het bieden van vernieuwend onderwijs gericht op hoogbegaafde en nieuwsgierige kinderen in aansluiting op de toekomst”, is te lezen op de website van de basisschool. “Met veel aandacht voor de ontwikkeling van een sterke sociale & emotionele basis van onze leerlingen.”

Leerlingenaantal

Het leerlingenaantal doet de onderwijsinstelling de das om, schrijft RTV Utrecht. Uit een rapport van de onderwijsinspectie zou blijken dat het leerlingenaantal sinds 2021 nauwelijks meer toenam en bleef hangen rond de 90 leerlingen. “Volgens de inspectie moet de school ten minste 318 leerlingen hebben om te kunnen blijven bestaan als basisschool in de stad Utrecht.”

De kinderen kunnen vervangend onderwijs vinden bij Wereldkidz in Maarssen. Die school zou groot genoeg zijn en als doel hebben het onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen uit te breiden. Het is nog onduidelijk of daadwerkelijk alle negentig kinderen de overstap naar Maarssen gaan maken.

Bijzonder lespakket

Directrice Sella van de Griend (43) opende Happy Kids op 9 januari 2017. Haar kinderen Olivier en Emma waren de eerste leerlingen. Het onderwijs voor meer- en hoogbegaafden is er belangrijk, zei Van de Griend eerder tegen DUIC: “Het is bepalend voor de rest van hun leven, voor hun geluk en gezondheid. Als ze niet op de goede plek zijn verliezen ze zichzelf, kunnen ze faalangst ontwikkelen of hartstikke depressief worden.”

De kinderen kregen les in ‘normale’ vakken zoals taal, Engels en rekenen, maar mochten zich bijvoorbeeld ook storten op projecten zoals programmeren, debatteren of het organiseren van een festival.