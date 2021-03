Utrechtse basisschoolleerlingen krijgen deze week les van hoogleraren tijdens Meet the Professor

Utrechtse basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 gaan woensdag videobellen met 115 professoren van de Universiteit Utrecht (UU). De academici vertellen tijdens Meet the Professor over wetenschap en onderzoek doen en de kinderen kunnen tegelijkertijd allerlei vragen stellen.

De UU laat leerlingen op deze manier kennismaken met de academische wereld om de afstand tussen de universiteit en de samenleving te verkleinen. Hoogleraren vertellen bijvoorbeeld over hun eigen onderzoek, de wetenschap an sich en over de universiteit.

Dit jaar is de vijfde editie van Meet the Professor. Tijdens alle voorgaande edities bezochten de hoogleraren nog in hun toga de basisscholen. Vorig jaar ging het evenement niet door vanwege de pandemie. Nu is er dus besloten dat de professoren en de leerlingen met elkaar videobellen.

Benieuwd

“Het is superfijn dat de professor dit jaar alsnog, al is het online, onze klas in kan komen. We zijn heel benieuwd, de leerlingen zijn al druk bezig met het bedenken van vragen”, zegt een basisschoolleraar.

In aanloop naar Meet the Professor kregen de deelnemende klassen elke maand een gouden envelop met daarin lesactiviteiten en een hint over hun hoogleraar. Zo kwam de klas steeds meer te weten over de identiteit van de professor en het onderzoek.

Verjaardag

De UU viert deze week de 385e verjaardag. De Dies Natalis – de term voor de verjaardag van onder meer universiteiten – vindt vrijdag 26 maart volledig online plaats. Dit jaar staat de Dies Natalis in het teken van de aftrap van het gezamenlijke 77ste lustrum met het Universitair Medisch Centrum Utrecht, onder de noemer: morgen maken we samen.