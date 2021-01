Utrechtse basisschoolleerlingen lopen maanden achterstand op door lockdown

Basisschoolleerlingen van Utrechtse scholen met een groter risico op een leerachterstand, hebben die door de schoolsluiting opgelopen. De opgelopen achterstand is gemiddeld twee tot drie maanden, concluderen onderzoekers van de werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht.

Het onderzoek kijkt naar de groepen 5, 6 en 7 op tien basisscholen in Utrecht. De onderzochte scholen hebben een hogere schoolweging, dat wil zeggen dat er gemiddeld meer leerlingen met een risico op leerachterstand op zitten. Dat zou kunnen komen door een migratieachtergrond, het opleidingsniveau of schulden van de ouders.

Kinderen uit groep 5 hebben volgens het onderzoek gemiddeld een grotere leerachterstand dan kinderen uit groep 6 en 7. Zij zijn dit jaar minder vooruit gegaan in rekenen en begrijpend lezen dan de leerlingen die een jaar eerder in dat leerjaar zaten.

Niet voor alle scholen geldt dat de prestaties van de leerlingen beneden peil zijn. De leerlingen van enkele scholen zijn juist meer vooruit gegaan in prestaties dan verwacht. Dat kan verklaard worden door de achtergrond van de leerlingen op de school, maar de onderzoekers zien ook verschillen in de aanpak tijdens de sluiting van de scholen.

Kansenongelijkheid

Het onderzoek startte al in januari, met als doel om kansenongelijkheid tussen kinderen in het onderwijs in kaart te brengen. In maart sloten alle scholen vanwege de uitbraak van het coronavirus. De onderzoekers besloten om te kijken naar de impact van de schoolsluiting op de leerlingen.