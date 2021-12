Utrechtse basketbalvereniging krijgt 75.000 euro subsidie na huurverhoging sporthal

Basketbalvereniging BC Utrecht Cangeroes krijgt vanaf 2022 een subsidie van 75.000 euro per jaar om de huur van de sporthal te betalen. Eigenaar David Lloyd heeft namelijk besloten de huur van de hal in Overvecht te verhogen van 25.000 euro naar 100.000 euro per jaar.

BC Utrecht Cangeroes maakt volgens de gemeente al twaalf jaar gebruik van een van de drie sporthallen van David Lloyd in Overvecht. Omdat de afspraken zijn gewijzigd, waarin de basketbalvereniging nu is aangemerkt als hoofdgebruiker, moet Cangeroes nu ook de volledige huur van de hal betalen.

De gemeente zegt naar meerdere oplossingen te hebben gezocht. Zo is onder meer gekeken of Cangeroes gebruik kon maken van een gemeentelijke sporthal. “Vanwege de hoge bezettingsgraad in onze gemeentelijke accommodaties blijkt dit geen optie”, is te lezen in een brief aan de raad.

Vier jaar

Om te voorkomen dat de vereniging vanaf 1 januari geen accommodatie zou hebben, en daarmee de 28 teams en ongeveer 330 leden op straat zouden komen te staan, heeft de gemeente besloten Cangeroes te ondersteunen met een subsidie van 75.000 euro per jaar, voor maximaal vier jaar.

De gemeente spreekt van een ‘unieke situatie’. “Dit is de enige situatie waarin één vereniging een volledige hal het gehele jaar bij een commerciële verhuurder moet huren.” Van andere sporthallen in de stad die in particuliere handen zijn, maken meerdere verenigingen gebruik. Zij betalen hun huur op basis van het aantal uren dat ze de sporthal gebruiken.

Zorgen

Daarnaast maakt de gemeente zich – wanneer er geen subsidie zou worden betaald – zorgen over het voortbestaan van Cangeroes. Dit zou niet alleen gevolgen hebben voor de basketbalvereniging, maar ook voor het sportaanbod in Overvecht, terwijl er juist in deze wijk wordt gewerkt om meer inwoners aan het sporten te krijgen.

Met deze subsidie zijn in ieder geval de aankomende vier jaar veiliggesteld. In de tussentijd komen er in Utrecht meerdere nieuwe sporthallen bij, waardoor de mogelijkheid bestaat dat Cangeroes op den duur gebruik kan maken van een hal van de gemeente.

Voorwaarden

Tot slot zijn er voorwaarden gesteld aan de subsidie. Zo moet Cangeroes zich extra inspannen om basketbal onder de aandacht te brengen bij kinderen en jongeren in Overvecht. Ook moeten de overige lasten van de vereniging worden betaald door het verhogen van de contributie en het verhuren van de sporthal aan derden.

“Daarmee zorgen we er ook voor, dat met deze subsidie, ook ruimte voor andere binnensportverenigingen ontstaat op de locatie David Lloyd.”