De Utrechtse batterijproducent iwell heeft 27 miljoen euro aan fondsen ontvangen om de groei en internationale expansie te versnellen. Het Franse Meridiam heeft samen met Invest-NL en bestaande investeerders een kapitaalinjectie gedaan in de producent van slimme batterijen.

Het Utrechtse energietechnologiebedrijf dat in 2016 werd opgericht door Jan Willem de Jong, Vincent Ruijter en Harm Welleweerd, na een rondje op de racefiets, focust zich op het ontwikkelen van zogeheten Energy Management System (EMS) en Battery Energy Storage Systems (BESS) voor de commerciële en industriële sector.

Deze intelligente systemen zorgen er volgens iwell voor dat ‘energie wordt opgeslagen op het moment dat deze goedkoop en duurzaam verkrijgbaar is – zoals zonne-energie – en weer wordt vrijgegeven als de vraag en kosten hoog zijn. Hiermee verlagen bedrijven hun energierekeningen, verminderen zij de druk op het elektriciteitsnet en hergebruiken ze energiebronnen maximaal’.

Serieuze markspeler

Iwell heeft vestigingen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en wil de investeringen gebruiken om verder uit te breiden tot serieuze marktspeler in deze regio die voort wil bouwen op zijn leidende positie en ervaring in Nederland. Volgens iwell ‘een van de meest geavanceerde en concurrerende energiemarkten van Europa’.

Jan Willem de Jong, oprichter en ceo van iwell, reageert enthousiast op de investering: “Dit is een mijlpaal die onze ambitie om een grootmacht te worden in Europa en daarbuiten verder aanwakkert.” Energieonafhankelijkheid is volgens De Jong bovendien belangrijker dan ooit. “Het draait om energieveiligheid voor Europese bedrijven, waarbij men tegelijkertijd ervoor moet zorgen dat de opgewekte energie zo duurzaam en goedkoop mogelijk is.”

Dat het Utrechtse energiebedrijf in de lift zit moge duidelijk zijn. Vorig jaar liet iwell nog weten dat het bedrijf een gerealiseerde groei had van 1.600 procent sinds 2021.