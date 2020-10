Utrechtse bedenkt TragePost: Elke week een kaartje op de mat van een onbekende

Met TragePost, een initiatief van Marieke Vader-Vink, krijgen deelnemers iedere week een kaartje van een onbekende Utrechter op de mat. Dit jaar starten er weer nieuwe TragePost-groepen, waarvoor de inschrijvingen zijn geopend.

Marieke Vader-Vink bedacht TragePost wanneer ze door ziekte veel thuis kwam te zitten. Ze zocht een manier om laagdrempelig contact te onderhouden, door wekelijks een kaartje naar iemand te schrijven. Samen met de Hoeftuin in Leidsche Rijn blies ze het initiatief leven in.

Inmiddels merkt Marieke aan alles dat het werkt. “De behoefte aan contact neemt alleen maar toe, lijkt het”, zegt Marieke. Het gevolg is dat TragePost ook stap voor stap meegroeit. Steeds meer mensen willen meedoen aan het schrijven. “Er starten binnenkort weer nieuwe groepen met deelnemers.”

Hoe het werkt

Deze ‘deelnemersgroepen’ krijgen een speciaal aangewezen begeleidende chef en een lijst van met contacten. Op de contactenlijst staan 17 adressen, van onbekende mensen, naar wie je als deelnemer kaartjes gaat sturen. In de eerste week de eerste deelnemer onder jou, de tweede week de volgende, enzovoorts. Aan het eind van de ronde, heeft iedereen – als het goed is – 16 kaartjes van onbekende mensen.

TragePost is dus niet helemaal vrijblijvend. Je schrijft iedere week een kaartje. Maar dat levert alle deelnemers veel verrassende post op. Het kan zelfs op langere termijn leuke contacten opleveren, denkt Marieke. “Met elkaar afspreken is een leuk gevolg van TragePost, maar is niet verplicht.”

Klein verhaaltje

“Bij de adressen staat per deelnemer een klein verhaaltje waarin ze zich voorstellen”, vertelt Marieke. Hierin vertelt iemand wat hem of haar bezighoudt. “Zo kan je bij het schrijven aanhaken op het verhaaltje van een ander. Maar dat hoeft niet. Een anekdote vertellen, kan ook.”

Hoe dan ook: om een kaartje te schrijven, moet je even de tijd nemen, vindt Marieke. “Om je te verdiepen in iemand anders’ verhaaltje. Of om te bedenken wat je ermee gaat doen.” Daarna wandel je ermee naar de brievenbus en na een dag of twee komt de post aan. Vandaar de naam ‘TragePost’.

Verschillende kaartjes

Marieke: “Sommige mensen zijn echte schrijvers. Anderen zijn meer knutselaars. Het is altijd verrassend, want het zijn zulke verschillende kaartjes. Het maakt me echt blij om zulke leuke post op de mat te krijgen. Dat geeft je het gevoel: ‘Iemand heeft aan mij gedacht’. Dat is fijn, om te weten.”

Jezelf aanmelden als deelnemer, is mogelijk via de website van TragePost.