Utrechtse bedrijven worstelen met organisatie van personeelsuitjes

De populariteit van bedrijfsuitjes in Utrecht en omgeving stijgt naar recordhoogte na de coronaperiode, maar veel bedrijven blijken te worstelen met de organisatie ervan. Uit recent onderzoek van Nationalevacaturebank.nl blijkt dat medewerkers steeds hogere eisen stellen aan deze uitjes, terwijl bijna de helft van de werknemers aangeeft dat hun werkgever helemaal geen bedrijfsuitjes organiseert.

Veranderende verwachtingen

“De tijd van een standaard bowlingavond of barbecue is definitief voorbij” zegt Hugo Haarman van het Utrechtse evenementenbureau Pubevents. “Origineel, een beperkt budget, en voor iedereen geschikt. Dit blijft een uitdaging en kost veel uitzoekwerk. Het gevolg is dat veel bedrijven toch voor ‘de veilige keuze’ gaan.“

Lokale ondernemers spelen in op trend

Utrechtse evenementenbureaus en locaties spelen steeds creatiever in op deze groeiende vraag. Van escaperooms in historische kelders aan de Oudegracht tot culinaire workshops bij lokale ondernemers in het Museumkwartier – de stad biedt talloze mogelijkheden voor bedrijven die op zoek zijn naar creatieve teamuitjes of een unieke ervaring.

Generatiekloof

Opvallend is de rol van jonge werknemers in deze ontwikkeling. Onderzoek van De Telegraaf in 2023 toont aan dat vooral de Generation Z-medewerkers, waarvan er veel werkzaam zijn bij Utrechtse startups en techbedrijven, hoge waardering hebben voor bedrijfsuitjes. Deze groep ziet deze activiteiten als essentieel onderdeel van een aantrekkelijke bedrijfscultuur. Het is voor deze generatie een “must” dat er met enige regelmaat bedrijfsuitjes worden georganiseerd. Het liefst ook creatief of interessant. Met een gewone borrel en BBQ kom je bij hen niet meer weg.

Budgetten stijgen

Ook qua budget is er een duidelijke verschuiving zichtbaar. Uit onderzoek van Fundustry blijkt bijvoorbeeld dat bedrijven tegenwoordig meer investeren in personeelsactiviteiten dan voor de coronacrisis. “We zien dat Utrechtse bedrijven steeds vaker kiezen voor een combinatie van activiteiten” aldus Haarman. “Een middag beginnen met een workshop in de binnenstad, gevolgd door een diner bij een lokale ondernemer en afsluitende borrel – dat soort complete programma’s zijn nu populair.“

Voor bedrijven die worstelen met de organisatie van een uitje adviseert Haarman om vooral de werknemers te betrekken bij de planning. “Utrecht heeft zoveel te bieden. Het gaat erom de juiste match te vinden tussen de wensen van je team en de mogelijkheden die de stad biedt.“