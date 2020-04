Utrechtse beiaardier speelt vrijdagmiddag delen van Matthaüs-Passion vanaf Domtoren

Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig speelt vanmiddag op Goede Vrijdag op het carillon van de Domtoren passiemuziek en delen van de Matthaüs-Passion.

Fiebig begint vanmiddag om 16.00 uur met spelen. De muziek is te beluisteren vanaf Utrechtse balkons en vanuit tuinen, maar ook te volgen via YouTube.

De Matthaüs-Passion is een oratorium, een werk met niet alleen muziek, maar ook een vertelling, van Johann Sebastian Bach over het lijdens- en stervensverhaal van Jezus. Voor veel mensen is de Matthaüs-Passion onlosmakelijk verbonden met Pasen. In heel Nederland worden rond Pasen uitvoeringen van het werk ten gehore gebracht. Vanwege het coronavirus kunnen die uitvoeringen dit jaar niet doorgaan.