‘Utrechtse bezorgdiensten controleren niet op leeftijd bij verkoop alcohol aan minderjarigen’

Niet overal in Utrecht wordt even goed op leeftijd gecontroleerd bij de verkoop van alcohol. Uit een onderzoek dat in 2020 is uitgevoerd blijken met name webshops en bezorgdiensten erg slecht te scoren. Supermarkten die deel uitmaken van grote ketens leefden de regels het best na.

Sinds 2016 wordt iedere twee jaar in Utrecht een nalevingsonderzoek uitgevoerd. Vorig jaar heeft onderzoeksbureau Objectief dat gedaan. Er werden 17-jarigen ingezet, zogenoemde mysteriekids, die op allerlei manieren alcohol probeerden te kopen.

Zo hebben de minderjarigen die meededen aan het onderzoek in totaal 61 keer geprobeerd alcohol te kopen bij een ketensupermarkt. 46 keer werd door een medewerker van de supermarkt om een ID-kaart gevraagd en in 43 gevallen kreeg de minderjarige geen alcohol mee.

Hiermee komt het nalevingscijfer van de Utrechtse ketensupermarkten op 70,5 procent. In 2018 lag dit cijfer op 73,2 procent en twee jaar daarvoor op 55,1 procent. Het landelijke nalevingscijfer van ketensupermarkten lag in 2020 op 59,3 procent.

Bezorging

De supermarkten scoren in Utrecht het best. Maaltijdbezorgdiensten – die vorig jaar voor het eerst werden meegenomen in het onderzoek – daarentegen bungelen onderaan de lijst. 82 keer hebben de mysteriekids in 2020 alcohol besteld en in geen van de gevallen is gevraagd om een ID-kaart. Het nalevingscijfer voor deze sector komt dan ook uit op 0 procent. Landelijk ligt dit met 2,2 procent iets hoger.

Ook de webshops werden vorig jaar voor het eerst gecontroleerd en ook zij deden het in 2020 in Utrecht niet goed. In de 8 keer dat een minderjarig alcohol wilde kopen is slechts één keer om een ID-kaart gevraagd. Hiermee komt het nalevingscijfer op 12,5 procent.

Wet

In de nieuwe Alcoholwet die op 1 juli van dit jaar in werking treedt staat dat de onlineverkopers van bestelling tot en met bezorging verantwoordelijk zijn voor de leeftijdscontrole. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor het toezicht. “Uit zorg over de resultaten van het onderzoek trekken we bij de NVWA aan bel. Hierover gaan we de Utrechtse onlineverkopers informeren”, aldus de gemeente.

Wat daarnaast opvalt is dat cafetaria’s de leeftijdsgrens ten opzichte van het vorige onderzoek opvallend beter naleven en slijterijen juist slechter. In 2018 was het nalevingscijfer van slijterijen nog 88 procent terwijl dat vorig jaar 65,4 procent was. Hiermee scoren de Utrechtse slijterijen iets onder het landelijke cijfer dat op 66,3 procent ligt.

Bij cafetaria’s was het nalevingscijfer drie jaar geleden nog 24,1 procent en in 2020 was het 49 procent. Landelijk lag het cijfer van de cafetaria’s in 2020 op 29,8 procent.

Corona

Naast de bovengenoemde sectoren werden in 2020 ook sportkantines en horecagelegenheden gecontroleerd. Aangezien deze bedrijfstakken vanwege de coronamaatregelen vorig jaar vaak dicht waren zijn deze cijfers volgens de gemeente niet representatief.

Het onderzoeksbureau adviseert de gemeente tot slot om de verkopers van alcohol te blijven stimuleren regelmatig controles uit te voeren. “Samen met betrokken partijen in onze stad willen we een cultuur neerzetten waarin het gebruiken en verkopen van alcohol op een verantwoorde manier gebeurt”, aldus de gemeente Utrecht.