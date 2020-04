Utrechtse bierbrouwers in de prijzen bij Dutch Beer Challenge

Utrechtse bierbrouwers zijn in de prijzen gevallen bij de Dutch Beer Challenge. Op 2 april werden via een livestream de winnaars van de smaakwedstrijd bekendgemaakt. Bij de biercompetitie waren er 25 gouden medailles te verdelen waarvan Utrechtse brouwers er 4 hebben binnengehaald.

Op het bierconcours dat ieder jaar in Rotterdam gehouden wordt, proeven bierexperts uit binnen- en buitenland Nederlandse bieren. De bieren worden verdeeld in categorieën, waardoor per bierstijl (bijvoorbeeld zoals pils, licht en zwaar blond, pale ale, IPA) medailles gewonnen kunnen worden. 91 Nederlandse brouwerijen hebben dit jaar gezamenlijk 400 bieren ingestuurd voor beoordeling.

Prijzen

Brouwerij Oproer won twee keer goud. Het meest trots zijn ze op de gouden medaille voor hun Kriek 2019 uit de RUIG-lijn. In de RUIG-lijn wordt geëxperimenteerd met brouwmethoden, zoals het gebruik van wilde gisten en bacteriën. De bieren worden op kleine schaal gebrouwen, waardoor er veel verschillende varianten zijn.

Brouwerij VanDeStreek won ook goud, maar dan voor hun op bourbonvaten gerijpte barley wine. De uit Leidsche Rijn afkomstige Brouwerij Maximus won een gouden medaille voor hun klassieker Pandora in de categorie Blond. Vorig jaar werd het bier nog bekroond met een zilveren medaille.