Utrechtse binnenstad heeft op piekmomenten tekort aan 13.500 fietsparkeerplekken

In de Utrechtse binnenstad is er op piekmomenten een tekort aan 13.500 fietsparkeerplekken. Dit tekort is groter dan het totaal aantal stallingsplekken in het centrum. Dat zijn er namelijk zo’n 10.000. Tegelijkertijd zijn de fietsparkeerplekken lang niet altijd vol.

Uit een inwonersenquête uit 2019 blijkt dat 58 procent van de Utrechters de fiets als vervoersmiddel gebruikt bij een bezoek aan de binnenstad. In de centra van bijvoorbeeld Rotterdam (29 procent), Den Haag (36 procent) en Amsterdam (38 procent) ligt dit percentage lager.

Dat veel Utrechters de fiets gebruiken is volgens de gemeente positief omdat het vervoersmiddel weinig ruimte inneemt, wat weer goed is voor de bereikbaarheid van de stad. Tegelijkertijd betekent het ook dat er veel fietsparkeerplekken nodig zijn.

Het aantal stallingsplekken, zowel bewaakt als onbewaakt, is in de binnenstad en het stationsgebied de afgelopen jaren in totaal licht toegenomen naar 10.000 fietsparkeerplekken in het centrum en circa 25.000 in het stationsgebied.

Tekort

In de binnenstad is er echter op piekmomenten, zoals een zaterdagmiddag, een tekort van 13.500 fietsparkeerplekken. Dat blijkt uit metingen van de gemeente. Het gemiddelde tekort is overigens 5.000 plekken. Ondanks dit tekort staan de bewaakte fietsenstallingen niet altijd vol. Tijdens een meting in juni van dit jaar bleek bijvoorbeeld dat de stalling aan de Neude bijna voor de helft leeg was, maar dat het plein voor de stalling vol stond met fietsen.

De gemeente gaat daarom proberen om meer fietsers gebruik te laten maken van de stallingen. Dit wordt naar eigen zeggen gedaan door middel van communicatie en ‘positieve’ maatregelen.

Pop-up

Daarnaast is er een aantal maatregelen verzonnen om de capaciteit te vergroten. Dit wordt onder meer gedaan door parkeerplekken voor auto’s tijdelijk of definitief om te zetten naar een parkeerplek voor fietsen. “Met het omzetten van een autoparkeerplek realiseren we acht tot twaalf fietsparkeerplekken”, aldus de gemeente.

Daarnaast wordt gesproken over een zogenoemde pop-up light stalling zonder bewaking en met een ‘frisse vormgeving’. Ook worden mogelijk stallingen van de Universiteit Utrecht, waar nu nog beperkte openingsuren gelden, gebruikt op de piekmomenten.

Lees hier wat de gemeente nog meer van plan is omtrent het parkeren in de stad.