Utrechtse bloemen- en plantenmarkten vanaf zaterdag weer open

De bloemenmarkten op het Janskerkhof en de Oudegracht in Utrecht mogen zaterdag weer open. Dat laat Veiligheidsregio Utrecht (VRU) weten. De markten waren gesloten vanwege de coronamaatregelen. Aangezien het zondag Moederdag is verwacht VRU veel vraag naar bloemen.

Tot nu toe waren alleen markten waar etenswaren werden verkocht toegestaan. Dit werd onder andere gedaan om supermarkten te ontlasten. VRU merkt dat zowel marklieden als bezoekers gewend raken aan de nieuwe maatregelen waardoor er ruimte komt voor versoepeling.

“Vooruitlopend op een mogelijke verruiming, is besloten om ook de verkoop van bloemen en planten vanaf 8 mei 2020 op de markten toe te laten. Wegens Moederdag is de vraag naar bloemen groot. Daarom is het wenselijk om voldoende verkooppunten en aanbod te hebben”, is te lezen op de website van VRU.

Er wordt wel nadrukkelijk bij gezegd dat de markt alleen toegestaan is als bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. VRU zegt dat er momenteel wordt gesproken over een mogelijke verdere verruiming van de markten. Wat dit betekent voor bijvoorbeeld de bekende lapjesmarkt in de Breedstraat is nog niet bekend.