Utrechtse boa’s mogen vanaf maandag fietsers bekeuren die zich niet aan de regels houden

Boa’s van de gemeente Utrecht gaan vanaf maandag 8 februari controleren of fietsers zich aan de regels houden. In eerste instantie zal dit op een publieksvriendelijke manier gebeuren, maar daarna zullen er ook boetes worden uitgeschreven.

Onlangs is een motie in de Tweede Kamer aangenomen waarmee gekeken wordt of boa’s meer bevoegdheden kunnen krijgen. Daarom wordt nu het komende half jaar in Utrecht een pilot gestart waarin handhavers gaan controleren op fietsers die zich niet aan de regels houden. Er wordt met name gecontroleerd op fietsers die door rood rijden, een telefoon vasthouden of zonder licht fietsen.

De politie heeft inmiddels zo’n 130 handhavers bijgeschoold. “Hierbij is ingegaan op de praktijkkennis en het op veilige wijze uitvoeren van de verkeerscontroles voor zowel de boa, de betrokkene als omstanders”, aldus de gemeente Utrecht. Tijdens de proefperiode zal er altijd een agent bij zijn om assistentie te verlenen.

Kruispunten

Boa’s gaan in de hele stad controleren, maar met speciale aandacht voor drukke kruispunten waar veel fietsers komen. In het begin zullen er nog geen boetes geschreven. Als een fietser bijvoorbeeld zonder licht wordt staande gehouden krijgt deze een lampje mee. “Na deze introductieperiode zal er worden overgegaan tot het uitschrijven van boetes.”

Het idee is dat uiteindelijk de verkeersveiligheid verbeterd. Tijdens de start van de campagne wordt er via onder meer sociale media en posters in de stad aandacht gevraagd voor het onderwerp.