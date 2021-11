Utrechtse bomenbeleid moet anders: meer en beter (her)planten, minder kappen

De gemeente heeft het Utrechtse bomenbeleid geëvalueerd en een aantal verbeterpunten opgesteld. Bomen moeten vaker behouden worden, meer ruimte krijgen en ook moet de kwaliteit van de bomen meer gaan meewegen.

In 2009 is het gemeentelijk bomenbeleid vastgesteld. Er zijn in de tussentijd weliswaar enkele aanpassingen gedaan, maar het beleid past volgens de gemeente niet meer helemaal binnen de huidige ambities. Daarom gaat er het een en ander veranderen.

Behoud

De gemeente wil bomen vaker behouden. Dat betekent dat het moeilijker moet worden om een kapvergunning te krijgen. Ook is het idee om een standaard werkwijze op te stellen voor het kappen van bomen, om verwarring te voorkomen.

Ook moeten vraag en aanbod van verplantbomen beter op elkaar aan gaan sluiten. Dat wil de gemeente doen door een bomendepot op te starten. “In het bomendepot worden te verplanten bomen tussen locaties uitgewisseld. Dit maakt verplanten makkelijker”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Ruimte

“Momenteel is er weinig plek in de ondergrond voor nieuwe bomen, wat het planten van nieuwe bomen duur en tijdrovend maakt”, laat de gemeente weten. Het is niet altijd mogelijk om bomen in de beschikbare ruimte te planten.

Het moet daarom mogelijk worden om bomen dichter op leidingen en rioleringen te planten. “We accepteren het risico dat sommige bomen eventueel verplaatst of gekapt moeten worden bij onderhoud aan de kabels of leidingen.”

Kwaliteit

De gemeente zegt beter te gaan nadenken over het bomenbestand in Utrecht. Daar moet meer diversiteit van boomsoorten komen, maar ook meer inheemse en klimaatadaptieve soorten.

Er moet volgens de gemeente meer worden gekeken naar de waarde van de bomen, niet alleen naar het aantal. Eén op één herplanten zou dus niet de norm moeten zijn. Wanneer herplanten niet mogelijk is, moet daar financiële compensatie tegenover komen te staan.

Kapregels

“Met een goede strategie kunnen we zorgen dat elke boom in onze stad zijn taak optimaal kan vervullen en dat we meer bomen gaan planten”, schrijft de gemeente. De besluitvorming over de nieuwe, strengere kapregels loopt al.

De volledig uitgewerkte strategie wordt volgens de planning in het eerste kwartaal van 2022 bekend.