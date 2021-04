Utrechtse boswachter woedend over graffiti op nestwand Landgoed Haarzuilens

Bij het Utrechtse Landgoed Haarzuilens is een wand met nestgaten voor oeverzwaluwen bespoten met graffiti. Boswachter Roy Mes laat op Twitter zijn ongenoegen over de actie blijken.

Volgens de boswachter is de graffiti over en ook in de nestgaten gespoten. De 276 gaten in de wand zijn bedoeld voor vogels die broeden. In de periode van april tot en met augustus zijn bijna alle nestgaten bewoond.

De oeverzwaluwen komen vanuit Midden-Afrika naar het gebied om te broeden en jongen groot te brengen. Daarna vliegen ze weer terug naar Afrika. “De bordjes geven aan dat het hier om een kwetsbare groep vogels gaat die in alle rust hun jongen moeten grootbrengen”, twittert Roy Mes.

De politie heeft inmiddels gereageerd op het incident en vraagt mensen die relevante informatie hebben om zich te melden. “We zijn aan het onderzoeken hoe en wat”, aldus de boswachter.