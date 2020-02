Utrechtse brandweer richt zich tot studenten: ‘Vier de liefde, maar doe het (brand)veilig’

De brandweer in Utrecht is een campagne gestart gericht op studenten. De Veiligheidsregio Utrecht grijpt Valentijnsdag aan om brandveilig gedrag te promoten. Studenten kunnen een persoonlijke ‘hete’ video winnen.

Met de campagne hoopt de brandweer dat zo veel mogelijk studenten een rookmelder aanschaffen en nadenken over brandveiligheid. Daarom doet de VRU deze oproep: ‘Vier de liefde vurig, maar doe het veilig. Koop een rookmelder!’

Om studenten te stimuleren geeft de brandweer rookmelders weg, maar ook kunnen studenten een video winnen waarbij een brandweerman of -vrouw een persoonlijke boodschap inspreekt.

De VRU heeft vaker campagnes gericht op specifieke doelgroepen. Met deze Valentijnactie wil de brandweer bereiken dat brandveiligheid met name door studenten wordt gezien als iets leuks en makkelijks, waardoor er een grotere kans is op daadwerkelijke aanpassingen in gedrag.