Utrechtse brandweer rukt uit voor brand op balkon woning Hoendiepstraat

Op een balkon van een woning aan de Hoendiepstraat in de Utrechtse Rivierenwijk heeft maandag een kleine brand gewoed. Omdat er in het begin onduidelijkheid was over de situatie werd er opgeschaald en vertrokken meerdere brandweereenheden richting het huis.

De bewoners van de woning waren ten tijde van het incident niet thuis. De brandweer moest daarom bij aankomst de voordeur forceren. Op het balkon werd brandend materiaal aangetroffen wat snel kon worden geblust. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zegt dat het vermoedelijk om tuinmeubilair ging.

Nadat het brandje was geblust is de woning geventileerd. Er is volgens VRU niemand gewond geraakt en ook de schade lijkt mee te vallen. De politie had delen van de straat afgezet om omstanders op afstand te houden.