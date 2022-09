Utrechtse burgemeester Dijksma dit weekend aanwezig bij finish Vuelta in Madrid

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma reist dit weekend af naar de Spaanse hoofdstad Madrid om bij de finish van de Vuelta aanwezig te zijn. Na de finish en de prijsuitreiking draagt zij symbolisch de sleutel van het evenement over aan de burgemeester van Barcelona, de stad waar de Spaanse wielerronde in 2023 zal starten.

In augustus stond Utrecht drie dagen in het teken van de Vuelta. Op de 18e werden de ploegen gepresenteerd op het Vredenburgplein, een dag later reden de renners een ploegentijdrit door de stad en op de 20e lag de finish van de etappe op het Utrecht Science Park.

Sinds 23 augustus rijden de wielrenners door Spanje. Aanstaande zondag is de finish in Madrid. Dijksma is door de directie van het sportevenement uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. “Na de finish en de prijsuitreiking draag ik symbolisch de sleutel over aan de burgemeester van Barcelona Ada Colau.” In 2023 start de Vuelta namelijk in de Catalaanse hoofdstad.

Daarnaast heeft de Utrechtse burgemeester ook een ontmoeting met José Luis Martínez- Almeida, de burgemeester van Madrid. Tot slot meldt Dijksma dat ze vanwege de afstand tussen Utrecht en Spaanse hoofdstad met een vliegtuig heen en terug reist.