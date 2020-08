Utrechtse burgemeester en wethouder schrijven brief aan (horeca)ondernemers met dringende oproep

Uiteraard gaan wij er van uit dat het allemaal niet zo ver hoeft te komen, want gelukkig hebben in deze tijden van corona de meeste Utrechtse horecaondernemers zich van hun beste kant laten zien. Wij wensen u allen een mooie, gezonde en veilige zomer toe!

Op straat, in de horeca en in winkels zien we steeds meer mensen die geen anderhalve meter afstand houden. Dat is verontrustend. Wij kunnen ons niet veroorloven om nu te verslappen. Er is een stijgende lijn in het aantal besmettingen te zien, ook in Utrecht. Daarom doen wij een dringend beroep op u en uw personeel om zich in te blijven zetten de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Al eerder hebben we extra capaciteit ingezet op handhaving van de coronaregels, onze handhavers blijven mensen aanspreken op het naleven daarvan. Bij het niet-naleven van de richtlijnen zullen we handhavend optreden, dat kan leiden tot bijvoorbeeld een boete, dwangsom of zelfs een tijdelijke sluiting.

Volgende week start de UIT-week en verwelkomen we toekomstige studenten die uit het hele land naar onze stad komen. Die UIT-week gaat er dit jaar anders uitzien dan voorheen; de kennismaking verloopt voornamelijk digitaal. De activiteiten die wel buiten plaatsvinden kunnen onder strikte voorwaarden doorgaan. Zo wordt er geen vergunning afgegeven voor het schenken van alcohol en is er veel aandacht voor bijvoorbeeld afstand houden en hygiënemaatregelen. Wij hebben de studenten gevraagd in kleine groepjes de horeca te bezoeken, we staan in nauw contact met de organisatoren van de UIT-week.

Wij realiseren ons dat dit voor veel ondernemers een moeilijke tijd is en wij zien wat u en andere ondernemers de afgelopen periode allemaal hebben gedaan om hun zaak coronaproof in te richten. Dat kost heel veel inspanning en dat blijft hard nodig.

Bij het treffen van alle maatregelen staat de volksgezondheid voorop en trachten we verspreiding van het virus tegen te gaan. Inwoners kunnen zich laten testen bij klachten en er wordt intensief bron- en contactonderzoek gedaan door de GGD. Zo zijn we in staat de verspreiding van het virus, daar waar het oplaait, snel en gericht tegen te gaan.

De afgelopen maanden zijn we met elkaar volop bezig het hoofd te bieden aan de impact van het coronavirus. Iedereen draagt bij de verspreiding van het virus tegen te gaan, ook u als horeca-ondernemer. Dat waarderen wij zeer. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Brief aan ondernemers (anders dan horeca)

Geachte Utrechtse ondernemers,

De afgelopen maanden zijn we met elkaar volop bezig het hoofd te bieden aan de impact van het coronavirus. Iedereen draagt bij om de verspreiding van het virus tegen te gaan, ook u als ondernemer. Wij waarderen dit zeer. We zien echter dat de aandacht op sommige plekken verslapt. Daarom sturen wij u deze brief want alleen samen krijgen we corona onder controle!

Bij het treffen van alle maatregelen staat de volksgezondheid voorop en trachten we verspreiding van het virus tegen te gaan. Inwoners kunnen zich laten testen bij klachten en er wordt intensief bron- en contactonderzoek gedaan. Zo zijn we in staat de verspreiding van het virus, daar waar het oplaait, snel en gericht tegen te gaan.

Wij realiseren ons dat dit voor veel ondernemers een moeilijke tijd is. U hebt inventieve methodes moeten ontwikkelen zoals toegangsdosering, looproutes, plexiglas schermen, het extra reinigen van winkelmandjes en u spreekt bezoekers en klanten aan daar waar nodig. We zien echter dat bij verschillende bedrijven de aandacht voor de te nemen coronamaatregelen verslapt. Ook sommige inwoners en bezoekers van Utrecht trekken zich minder aan van de basisregels die nog altijd gelden. Op straat, in de horeca en in winkels zien we steeds meer mensen die geen anderhalve meter afstand houden. Wij maken ons daar zorgen over, net als de deskundigen van de GGD en het RIVM.

Volgende week start de UIT-week en verwelkomen we veel nieuwe studenten uit het hele land in onze stad. Juist dan is het belangrijk om de maatregelen op orde te houden en hen hierover te informeren.

We kunnen ons niet veroorloven nu te verslappen. Er is een stijgende lijn in het aantal besmettingen. Daarom doen wij een dringend beroep op u en uw personeel om zich in te blijven zetten de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Al eerder hebben wij extra capaciteit ingezet op handhaving van de coronaregels, ook handhaven we stringenter. Bij het niet-naleven van de regels volgt een waarschuwing en indien nodig een boete.

Uiteraard gaan wij er van uit dat het niet zo ver hoeft te komen, want ook in deze tijden van corona laten de meeste Utrechtse ondernemers zich van hun beste kant zien. Wij wensen jullie allen een mooie, gezonde en veilige zomer toe!

Met vriendelijke groet,

Peter den Oudsten,

Burgemeester

Klaas Verschuure,

Wethouder Economische Zaken