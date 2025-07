Utrechtse burgemeester na uitspraak over digitaal gebiedsverbod ‘teleurgesteld, maar ook tevreden’

Burgemeester Sharon Dijksma is zowel teleurgesteld als gesterkt door de recente uitspraak van de Raad van State over het digitale gebiedsverbod dat zij oplegde aan een 17-jarige jongen na een online oproep tot onrust.

In november 2021 riep een 17-jarige jongen uit Zeist via een Telegram-groep op tot een confrontatie met de politie in de Kanaalstraat. Burgemeester Dijksma legde hem daarop een dwangsom van 2.500 euro op voor herhaalde oproepen tot ordeverstoring, gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De Raad van State oordeelde dat dit juridisch niet mocht, omdat de APV alleen geldt voor oproepen op fysieke locaties.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Dijksma dat ze het betreurt dat de hoogste bestuursrechter de gemeente in het ongelijk heeft gesteld. Volgens de Raad van State had de burgemeester op basis van de huidige wetgeving geen bevoegdheid om een digitaal gebiedsverbod op te leggen.

Toch is Dijksma ook positief over de woorden van de Raad van State. De burgemeester is tevreden dat de Raad van State erkent dat de huidige wetgeving tekortschiet op het gebied van online oproepen tot ordeverstoring. “Een duidelijk signaal aan de wetgever”, noemt zij het. Dijksma benadrukt dat digitale oproepen steeds vaker leiden tot verstoringen in de fysieke wereld. “Dat is ook de reden waarom ik mij genoodzaakt voelde om in deze specifieke situatie een maatregel op te leggen gebaseerd op mijn huidige bevoegdheden”, aldus de burgemeester.

Wetsvoorstel VVD

Ook spreekt de burgemeester haar steun uit voor een wetsvoorstel van de VVD dat burgemeesters extra bevoegdheden geeft bij online aangejaagde ordeverstoringen. “Het voorstel sluit aan bij de zorgen die ik, en met mij vele collega-burgemeesters, hebben over de invloed van online oproepen op de fysieke openbare orde in de stad”, zegt Dijksma.

Samen met de andere burgemeesters van de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) heeft Dijksma in de consultatiefase een gezamenlijke reactie gegeven op het wetsvoorstel. Daarin benadrukken zij het belang van een duidelijke en toepasbare bevoegdheid voor burgemeesters in de digitale context. Ook is voorgesteld op enkele onderdelen verder onderzoek te doen naar het aanscherpen van de voorgestelde maatregelen.

Tot die tijd

Totdat de nieuwe wetgeving van kracht is, blijft de gemeente zoeken naar mogelijkheden binnen het huidige juridische kader. Een leidraad over het gebruik van het noodbevel bij online aangejaagde ordeverstoringen wordt deze zomer verwacht als tussentijdse oplossing. Dijksma benadrukt dat zij zich blijvend inzet voor het verkrijgen van passende instrumenten voor het lokaal bestuur in deze digitale tijd.