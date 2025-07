Utrechtse burgemeester over asielwet: ‘Gemeenten moeten de ene wet overtreden om zich aan de andere wet te kunnen houden’

De Tweede Kamer heeft in de nacht van donderdag 3 op vrijdag 4 juli ingestemd met de invoering van de asielnoodmaatregelenwet en het wetvoorstel over het tweestatusvoorstel. De wetten, die zijn ingevoerd door demissionair minister Marjolein Faber, zullen volgens de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma voor chaos zorgen doordat gemeenten deze wetten onmogelijk kunnen handhaven.

Burgemeester Dijksma, tevens voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), postte dinsdag 2 juli een LinkedInbericht waarin ze aangaf dat de invoering van de asielnoodmaatregelenwet voor ‘chaos en enorme uitvoeringsproblemen’ zou gaan zorgen.

Tegenstrijdige wet

Doordat een meerderheid van de Tweede Kamer instemde met de wet, komen gemeenten volgens Dijksma in een onmogelijke positie: “Gemeenten moeten straks de ene wet overtreden om zich aan de andere wet te kunnen houden.” Recentelijk besloot een rechter nog dat voormalig minister Faber verplicht is om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen – iets wat tegenstrijdig is met deze nieuwe wet.

De invoering van de asielnoodmaatregelenwet zorgt er namelijk voor dat de instroom van asielzoekers wordt beperkt en de druk op opvang verlaagd zou worden. Om dit te realiseren worden bijvoorbeeld verblijfsvergunningen ingekort, gezinshereniging beperkt en zouden asielaanvragen sneller afgewezen kunnen worden.

Nog geen definitieve doorgang

Dijksma stelt dat het strafbaar stellen van illegaliteit niet alleen grote gevolgen heeft voor mensen die illegaal in Nederland verblijven, maar ook voor vele vrijwilligers, hulpverleners en bestuurders die hen (in)direct terzijde staan. “Het is verstandig om een politiek debat te voeren over migratie, instroom en de gevolgen hiervan. En ja: als je echt niet mag blijven moet je uiteindelijk terug”, vervolgt ze.

Of de wetten er ook daadwerkelijk doorheen komen, is nog de vraag. Een meerderheid van de Eerste Kamer moet eveneens instemmen met de invoering, maar zij gaan hier pas na het zomerreces over stemmen. Bovendien heeft de VNG de Raad van State opgeroepen om de wetten te onderzoeken op haalbaarheid en hier advies over te geven – iets wat normaal gesproken wel gebeurt bij nieuwe wetten.