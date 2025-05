Utrechtse burgemeester reageert op commotie rondom politiegeweld: ‘Ik heb geen oordeel aangemeten’

De Utrechtse gemeenteraad heeft donderdagavond vragen gesteld aan burgemeester Sharon Dijksma vanwege de ophef die is ontstaan rondom het politiegeweld dat is gebruikt bij het beëindigen van een pro-Palestijnse bezetting. Dijksma gaf aan dat het politiegeweld geen meegegeven instructie was, en kondigde een onderzoek aan naar het geweld. De raad heeft nu om opheldering van de situatie gevraagd.

Politievakbond ACP claimde afgelopen dinsdag nog dat politiemedewerkers zich voor de bus gegooid voelden door de Utrechtse burgermoeder, door te stellen dat het politiegeweld niet volgens de instructies was.

Kritiek van UU-medewerkers

Ondertussen claimden verschillende medewerkers van de Universiteit Utrecht dat ze zich verraden voelen door het College van Bestuur van de universiteit, omdat het CvB de politie inschakelde terwijl er een vredige demonstratie aan de gang was bij de Drift 13. Een andere groep medewerkers stelt bovendien: “Het repressieve antwoord van een universiteit die notabene zelf onder druk staat van repressief beleid is zeer schadelijk, helemaal tegen een beweging die zich nadrukkelijk uitspreekt tegen genocide.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door EPAL Media Center (@epalmediacenter)

Geen oordeel

UtrechtNu!-raadslid David Bosch vroeg naar aanleiding van de uitspraken van onder andere de politievakbond ACP “waarom de burgemeester kritiek uitte op het politieoptreden, terwijl zij als voorzitter van de driehoek medeverantwoordelijk is voor dat optreden”.

Dijksma reageerde hierop door te stellen dat zij helemaal geen oordeel of kritiek heeft geuit in de media en enkel feitelijke instructies benoemde over wat er is gebeurd bij het politieoptreden. “Ik heb mij daarmee geen oordeel aangemeten […] en ga dat ook pas echt doen op het moment dat het onderzoek, dat volgens het protocol van de politie gaat plaatsvinden, is afgerond”, aldus de burgemeester.

Proportioneel politiegeweld?

Stevie Nolten, raadslid van BIJ1, wilde weten of de burgemeester het politiegeweld dat binnenin het pand zou hebben plaatsgevonden proportioneel acht, ook gezien er volgens haar bovenhandse stokslagen, bokkenpootjes en neusklemmen zouden zijn ingezet door de politie. “Is het college daarom bereid om ook de ervaringen van de demonstranten mee te nemen in het onderzoek?”, vroeg Nolten zich af.

Dijksma gaf aan geen inhoudelijke uitspraken te kunnen doen over wat zich in het pand heeft afgespeeld, voordat het onderzoek is afgerond. “Als mensen vinden dat er geweld tegen ze is gebruikt – dat geldt overigens ook voor agenten – dan vind ik dat er ook aangifte moet worden gedaan. Dat is heel belangrijk, want daarmee krijgen we ook een beter beeld van wat zich feitelijk heeft afgespeeld”.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Utrecht Student Encampment (@encampment.uu)

Steun

Burgemeester Dijksma gaf aan dat zij volgende week, samen met de andere leden van de driehoek, in gesprek gaat met de politiebonden. Op vragen over of de burgemeester nog volledig achter de agenten staat, reageert ze als volgt: “Ik blijf dat doen, ook na vandaag, ook vandaag, want ik steun hen; het is een belangrijk onderdeel van het werk dat ik doe.”

Daarbij stelt ze dat we niet moeten wegkijken als er vragen zijn over een bepaald politieoptreden, maar dat we dat dan juist moeten onderzoeken om daarna pas een oordeel te hebben. Als dat niet gebeurt maak je de politie juist zwakker in plaats van sterker, volgens haar.