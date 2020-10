Utrechtse burgemeester reageert op illegaal feest in werfkelder aan Oudegracht; ‘Schande’

Burgemeester Peter den Oudsten noemt het een schande dat de politie afgelopen nacht de wapenstok moest gebruiken om een eind te maken aan een illegaal feest. “Samen moeten we het virus bedwingen”, aldus Den Oudsten.

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding over een illegaal feest in een werfkelder aan de Oudegracht. Toen agenten poolshoogte gingen nemen werd de sfeer grimmig. Zij voelden zich daarom genoodzaakt de wapenstok te trekken.

Uiteindelijk zijn tientallen feestgangers bekeurd. Een groepje van twaalf personen dat de werfkelder wist te verlaten, is later gearresteerd. Ook zij zijn bekeurd.

Schande

De burgemeester reageert zaterdagochtend op het incident. “Schande dat het nodig was om wapenstok te gebruiken. Samen moeten we het virus bedwingen. We blijven streng handhaven op de coronamaatregelen en dus ook dit soort feesten.”

Ook teamchef Charles van Amerongen van politie Utrecht-Stad vindt het onbegrijpelijk dat er mensen zijn die zich niets van de maatregelen aantrekken en dat agenten soms geweld moeten gebruiken om bij dit soort incidenten op te treden.

“Met z’n allen moeten we dit virus terugdringen, maar op deze manier wordt dat wel heel lastig. Samen met de gemeente handhaven wij intensief rond illegale feesten. Dit moet bijdragen een halt toe te roepen aan de oplopende coronabesmettingen”, aldus de teamchef.