Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma genomineerd voor Vrouw in de Media Awards 2022

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht is genomineerd voor de ‘Vrouw in de Media Awards 2022’. Met de prijs willen de initiatiefnemers onder meer redacties aanmoedigen vaker een vrouwelijke expert te raadplegen.

De Vrouw in de Media Awards zijn een initiatief van sprekersbureau ZijSpreekt en expertdatabase Vaker in de Media. Vrouwen ondervertegenwoordigd zijn op de radio, televisie, in kranten en in digitaal nieuws, is te lezen op de website van Vaker in de Media. In 2015 lag dit percentage op 12 procent en in 2021 was het aantal vrouwen dat als expert aan het woord kwam gestegen naar 26,7 procent.

De Vrouw in de Media Awards zijn er ‘om vrouwelijke experts aan te moedigen zichtbaar in de media te zijn en redacties aan te moedigen om hen vaker dat podium te bieden’. Per provincie is een aantal vrouwen genomineerd.

Genomineerden

In Utrecht zijn dat naast Dijksma Lia van Bekhoven, Marion Bloem, Esther van Garderen, Ninette van Hasselt, Marion Koopmans, Tanja van der Lippe, Lily Monori van Dijken, Fawzia Nasrullah en Afke van de Wouw. Op de website van Vaker in de Media is meer informatie te vinden over de genomineerden en kan tegelijkertijd gestemd worden.

Zodra deze ronde achter de rug ligt, komen de vrouwen met de meeste stemmen van iedere provincie op de nominatielijst voor de landelijke Vrouw in de Media Award 2022. Stemmen kan tot en met 14 januari.