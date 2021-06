Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma gevaccineerd tegen corona

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma is dinsdag gevaccineerd tegen het coronavirus. Omdat ze begin mei nog positief testte op het virus is één vaccin voldoende, laat Dijksma weten via Twitter.

“Jaaaa!!! Hij zit hoor!”, twittert Dijksma. “Ik ben blij en opgelucht. Dank aan de mensen van de GGD voor de snelle en vakkundige wijze waarop dit is georganiseerd!!”

Tekst loopt door onder de tweet

Jaaaa!!! Hij zit hoor! Omdat ik in de afgelopen maanden #corona kreeg is één vaccin meteen voldoende. Ik ben blij en opgelucht. Dank aan de mensen van de GGD voor de snelle en vakkundige wijze waarop dit is georganiseerd!! #neemdieprik pic.twitter.com/dRBASE0W9T — Sharon Dijksma (@sharon_dijksma) June 1, 2021

Sharon Dijksma testte op 6 mei positief op het coronavirus en ging toen met haar gezin in thuisisolatie. Na ruim een week kon ze weer uit quarantaine, waarop ze haar werkzaamheden ook buiten de deur hervatte.

Het vaccinatietempo in Nederland wordt de afgelopen weken flink opgeschroefd. Sinds dinsdag kan iedereen die geboren is in het jaar 1981 een afspraak maken voor een coronavaccinatie. De GGD liet half mei dan ook weten in de startblokken te staan voor “de grootste vaccinatiecampagne aller tijden”.