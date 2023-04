Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft bezoek gebracht aan Kyiv

De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma heeft op woensdag en donderdag een bezoek gebracht aan Kyiv in Oekraïne. Dijksma was daar op een internationale burgemeestersconferentie die werd georganiseerd door president Zelensky. Het doel was om afspraken te maken over wederopbouwprojecten.

Tijdens de conferentie ondertekende Dijksma namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waar ze vicevoorzitter van is, en namens de gemeente Utrecht samenwerkingsovereenkomsten om Oekraïense steden te helpen met de wederopbouw na de oorlog. Zo heeft de gemeente Utrecht een samenwerking met de stad Marioepoel binnen het herstelproject Marioepol Reborn waarbij op dit moment vooral kennis, informatie en expertise worden uitgewisseld. De VNG gaat vier andere gemeenten ondersteunen.

Tijdens de bijeenkomst sprak president Zelensky over het belang van continue internationale aandacht voor de oorlog en over de rol die stedelijke samenwerkingen hierbij kunnen spelen. Secretaris-Generaal van de NAVO Jens Stoltenberg noemde Utrecht tijdens de conferentie als één van de internationale voorbeelden van steden die solidariteit tonen met Oekraïne.

Naast deelname aan de conferentie stond ook een bezoek aan de voorsteden ten noorden van Kyiv op het programma. Dit gebied is in de beginfase van de Russische invasie een maand lang bezet geweest.

Burgemeester Sharon Dijksma: “Het is hartverscheurend om de schrijnende gevolgen van de oorlog in Oekraïne met eigen ogen te zien. Hoewel de oorlog nog volop gaande is, is het juist nu van belang om naar de toekomst te kijken en plannen te maken voor de wederopbouw na de oorlog. Voor de Oekraïners die nu nog in het land zijn, maar óók om perspectief te bieden voor hen die hun huis ontvlucht zijn en op den duur terug willen keren naar hun regio. Met deelname aan de conferentie in Kyiv hebben we een signaal af kunnen geven van de onvoorwaardelijke solidariteit van Utrecht en alle Nederlandse gemeenten met onze Oekraïense partners.”

Dijksma heeft verder uitgebreid gesproken met de burgemeester van Kyiv, Vitali Klytsjko. Tijdens dit bezoek is ook een doos met honderden postkaarten overhandigd, die tijdens de nationale bijeenkomst in Utrecht op 24 februari zijn geschreven door Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht.