Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma reageert op aankondiging avondklok

De voorgenomen maatregelen van het kabinet om de pandemie te bestrijden, zullen er erg inhakken. Opnieuw wordt veel van ons gevraagd. Toch is het nodig om dit te doen. Als we ons aan de maatregelen houden, dammen we uiteindelijk het virus in.

Hoe moeilijk het nu ook is. Voor horecaondernemers, gezinnen die werk en onderwijs op afstand moeten combineren, zorgmedewerkers die klokje rond werken of überhaupt het niet kunnen zien van vrienden of familie. We moeten er tegenaan.

Ik ben ervan overtuigd dat met de vaccinaties en maatregelen er op een gegeven moment licht aan het einde van de tunnel komt.”