Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma roept kabinet op afstand te nemen van uitspraak Geert Wilders

Burgemeester Sharon Dijksma roept het kabinet op afstand te nemen van de uitspraak van Geert Wilders. ‘Het land uit met dat tuig. En Halsema mag mee’, publiceerde de leider van de PVV maandag op X bij een foto van een groep pro-Palestijnse demonstranten.

“Ik vind het volstrekt onverantwoord dat Geert Wilders dit statement maakt ten koste van onze collega Femke Halsema en ten koste van ons als ambtsdragers die naar eer en geweten hun werk doen binnen de grenzen van de rechtsstaat”, schrijft Dijksma op Instagram. “Dit is ondermijnend voor het gezag van burgemeesters en buiten elke proportie. Het kabinet moet afstand nemen van deze uitspraak.”

Het was maandag precies een jaar geleden dat Hamas bijna 1.200 mensen vermoorde in Israël. In Utrecht werd een grote sit-in gehouden om aandacht te vragen voor de Palestijnen. Ook in onder meer Amsterdam, Groningen, Den Haag, Zwolle en Den Bosch zaten actievoerders op de grond.

Hieronder is het bericht van Geert Wilders te lezen.