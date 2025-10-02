Utrechtse burgemeester staat achter mogelijk besluit om zieke kinderen uit Gaza naar Nederland te halen

Burgemeester Sharon Dijksma laat weten dat Utrecht graag een bijdrage levert aan de mogelijke evacuatie van zieke kinderen uit Gaza naar Nederland. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum hebben eveneens gecommuniceerd klaar te staan voor de mogelijke opvang.

Eerder vandaag werd bekendgemaakt dat het demissionaire kabinet niet langer uitsluit dat Nederland kinderen uit Gaza over laat komen voor een medische behandeling. Demissionair minister Van Weel van Buitenlandse Zaken schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet gaat bekijken in hoeverre enkele kinderen tijdelijk in Nederland kunnen worden geholpen.

“Het aantal gevallen dat Nederland zal kunnen en gaat opnemen zal overigens zeer beperkt zijn”, aldus Van Weel. Het zal volgens hem gaan om ‘kinderen die complexe, hoog-specialistische zorg nodig hebben, die in direct levensgevaar verkeren en waarvoor nu in de regio geen onmiddellijke hulp beschikbaar is’.

‘Wij staan er klaar voor’

Als reactie op deze ontwikkeling laat burgemeester Sharon Dijksma op Instagram weten achter dit mogelijke besluit te staan. “Het is heel mooi dat het kabinet nu toch kinderen uit Gaza wil laten behandelen in Nederland. Ik heb eerder laten weten dat Utrecht graag een bijdrage levert, omdat wij hier hele goede specialistische zorg kunnen bieden. Bijvoorbeeld voor kinderen met kanker. Ik heb de minister vandaag dan ook laten weten dat wij er klaar voor staan.”

Specialistische zorg

Het UMC Utrecht – en daarmee het Wilhelmina Kinderziekenhuis – en het Prinses Máxima Centrum staan ook klaar voor de eventuele opvang en behandeling van ernstig zieke kinderen uit Gaza. Elco van Groningen, woordvoerder van het Prinses Máxima Centrum, laat weten dat zij de capaciteit hebben om enkele kinderen met kanker uit Gaza de zorg te bieden die ze zo snel mogelijk nodig hebben. “Want voor de behandeling van kanker geldt dat uitstel grote risico’s met zich meebrengt”, constateert Van Groningen.

De NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) maakt in een bericht duidelijk dat ook zij de kennis, expertise en capaciteit hebben om ernstig zieke en gewonde kinderen op te vangen en te behandelen. “Veel artsen en verpleegkundigen in de umc’s en algemene ziekenhuizen zien met lede ogen de beelden uit Gaza en andere conflictgebieden en willen graag iets betekenen voor de kinderen die zo hard getroffen worden”, meent de NFU.

De federatie legt uit dat Nederland eerder ook deze zorg kon bieden, bijvoorbeeld bij de opvang van Oekraïense kinderen. “Onze kernboodschap blijft onveranderd: iedereen heeft recht op goede zorg, ongeacht afkomst of geloof. Zorg mag nooit doelwit zijn in een conflict.”, sluit de NFU af.