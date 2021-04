Utrechtse burgemeester voltrekt huwelijk Romy en Jeannette op jubileumdag homohuwelijk

Het is vandaag een bijzondere dag, het is precies twintig jaar geleden dat in Nederland het eerste huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht werd voltrokken. Om stil te staan bij dat moment trouwde de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma vandaag Romy en Jeannette.

Op 1 april 2001 was Nederland het eerste land ter wereld waar homo’s konden trouwen. Om dit jubileum te vieren wappert de regenboog vlag op tal van plekken in Utrecht. Maar het is ook de dag dat Romy en Jeannette het huwelijksbootje in stappen.

Eigenlijk zouden ze in maart al trouwen. Toen de burgemeester belde om te vragen of ze op 1 april wilden trouwen moesten ze wel even nadenken. “Ja, dat was wel even een dingetje. We willen gewoon normaal gevonden worden dus we twijfelden even of we er een hele gebeurtenis van moesten maken. Maar toen we er nog even over nagedacht hadden zagen we ook in dat het belangrijk is om er juist aandacht aan te blijven besteden. Dat is belangrijk want op de meeste plekken in de wereld zouden wij niet eens kunnen trouwen.”

Ook voor burgemeester Sharon Dijksma was het een bijzondere dag. Het was voor het eerst dat ze aan de slag ging als trouwambtenaar. “Een heel speciaal moment inderdaad.” Dijksma benadrukt ook dat het belangrijk blijft om aandacht te besteden aan gelijkwaardigheid. “Ook in onze samenleving speelt de discussie nog soms. Het is mooi dat we hier juist een boodschap van verbinding en gelijkwaardigheid hebben kunnen tonen. Dat is waar Utrecht voor staat.”