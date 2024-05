Utrechtse burgemeester wil ouders van relschoppers Overvecht aansprakelijk stellen voor de schade

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft de ouders van minderjarigen die zich afgelopen week misdroegen in Overvecht aangesproken op het gedrag van hun kinderen. Ook wil zij hen aansprakelijk stellen voor de schade die hun zoons hebben veroorzaakt. Daarnaast neemt de gemeente de komende tijd allerlei maatregelen om de onrust van afgelopen tijd de kop in te drukken.

De Utrechtse politie liet vrijdagavond via X weten dat het al meerdere dagen onrustig is rond winkelcentrum Overvecht. “Er zijn al enkele dagen ongeregeldheden rond de Zamenhofdreef in Utrecht. De politie wordt nu ingezet om de rust terug te laten keren en het gebied weer veilig te krijgen”, was te lezen op sociale media.

De gemeente laat zaterdag aan het eind van de middag weten dat het op dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond onrustig was. “Verschillende groepen jongeren verzamelden zich bij het Shoppingcenter, deels om te kijken, deels om de confrontatie met de politie te zoeken. Er werd daarbij onder andere een stadsbus bekogeld, met vuurwerk gegooid, brand gesticht en er werden bushokjes vernield. Politie en wijkboa’s werden met eieren bekogeld, en op de parkeerplaats werd zeer hard gereden.”

In tegenstelling tot wat een woordvoerder van de politie zaterdagochtend zei, schrijft de gemeente dat er tot nu toe vier personen zijn aangehouden, waaronder twee minderjarigen.

Maatregelen

Er worden de komende tijd allerlei maatregelen genomen rond het winkelcentrum. Zo worden er extra jongerenwerkers ingezet om personen in het gebied aan te spreken. Ook zijn er deze zaterdag al extra drempels op de parkeerplaats aangelegd en worden er zo snel mogelijk flexibele camera’s geplaatst. Een aantal overlastplegers krijgt een gebiedsverbod, wat inhoudt dat zij dit weekend niet meer tussen 18.00 en 03.00 uur rond het winkelcentrum mogen verblijven.

Daarnaast is door de politie een lijst opgesteld met daarop de overlastplegers. “Sinds vrijdag worden gesprekken gevoerd met ouders van deze -met name- minderjarigen”, schrijft de gemeente. Ook ontvangen de ouders van minderjarige overlastplegers een brief van de burgemeester, waarin zij hen aanspreekt op het gedrag van hun kinderen en waarin te lezen is dat Dijksma de ouders aansprakelijk wil stellen voor de schade die hun zoons veroorzaken.

“Onze inzet, en die van politie en partners, is er met dit maatregelenpakket op gericht de rust in deze wijk terug te laten keren”, aldus de gemeente Utrecht.