Utrechtse cabaretier Andries Tunru vrijdagavond in finale De Slimste Mens

De Utrechtse cabaretier Andries Tunru is vanavond een van de drie finalisten in de populaire televisiequiz De Slimste Mens. Ook presentatrice Emma Wortelboer en zanger Rob Kemps van de feestact Snollebollekes staan dit seizoen in de finale.

Andries staat op de eerste plaats in het klassement, omdat hij begin januari zeven keer op rij winnaar van de dag was. Daardoor mocht hij direct door naar de finaleweek.

Met zijn zeven overwinningen evenaarde hij het record van oud-kandidaten Tom Roes en Owen Schumacher. Het is tot nu toe slechts twee keer eerder voorgekomen dat een kandidaat zeven afleveringen achter elkaar won. Schumacher deed het in het derde seizoen en Roes in het vijfde.

Daarnaast staat Andries ook op de zesde plaats in de top tien beste scores aller tijden. Inmiddels wordt het 19e seizoen uitgezonden op televisie.

DUIC sprak Andries voor de eerste krant van 2021 voor de rubriek Utrecht volgens. Morgen ligt de nieuwe krant, met daarin het uitgebreide interview, weer verspreid door de hele stad.