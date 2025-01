Utrechtse campagne voor bijverdienen in de bijstand geslaagd: 100 duizend euro ingezameld

De campagne Bestaansbalans van de gemeente Utrecht en Collectief Kapitaal heeft het streefbedrag van 100 duizend euro gehaald. Met het geld worden mensen in de bijstand gesteund wanneer zij ‘te veel’ verdienen en worden ingekort op hun uitkering. 100 Utrechters kunnen met het ingezamelde geld worden geholpen.

Wie een bijstandsuitkering krijgt, mag daarnaast maar beperkt bijverdienen. Verdient iemand in een maand te veel, dan wordt het verschil volgende maand ingehouden op de uitkering. De stress die dit oplevert, maakt het volgens de gemeente Utrecht en Collectief Kapitaal, een organisatie die zich inzet tegen ongelijkheid, moeilijker om weer aan het werk te gaan.

Daarom is er een campagne gestart om met 100 duizend euro honderd willekeurige Utrechters in de bijstand te helpen met een persoonlijk buffer van 1.000 euro.

Bereidwilligheid

De campagne is halverwege januari van dit jaar gestart, en heeft in korte tijd het streefbedrag gehaald. Linda Voortman, wethouder Werk en inkomen Utrecht, zegt ‘trots’ te zijn op zoveel betrokkenheid: “De bereidwilligheid te geven voor de Bestaansbalans toont ook aan dat er iets mis is met de huidige participatiewet. Met het geld dat we nu hebben opgehaald kunnen we straks gedurende een jaar in elk geval 100 mensen helpen. Hoe mooi zou het zijn als we iedereen kunnen helpen. Daarom gaan we door met de actie!”

Ook Denise Harleman van Collectief Kapitaal is tevreden: “De diversiteit aan mensen die zich verbindt met Bestaansbalans toont de noodzaak van wat we aan het doen zijn.”

De initiatiefnemers zien het bufferbudget graag onderdeel worden van de participatiewet. “We realiseren ons dat deze buffer een pleister is op groter leed, maar het is een begin om op lokaal niveau aan te tonen dat het anders kan”, aldus Harleman. “Samen bouwen we aan een systeem dat wel voor iedereen werkt.”