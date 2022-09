Utrechtse club PVC gaat leden met geldzorgen helpen met financieel contactpersoon: ‘Iedereen moet kunnen voetballen’

De Utrechtse club PVC gaat (toekomstige) leden met geldzorgen actief helpen zodat zoveel mogelijk kinderen kunnen voetballen. De laatste tijd kreeg de vereniging steeds meer te horen dat er leden zijn die moeite hebben om de contributie of voetbalkleding te betalen. “Geldzorgen mogen niet de reden zijn dat kinderen niet kunnen voetballen”, vertelt Youssef Hdaddou. Daarom wordt er een financieel contactpersoon aangesteld die te hulp schiet.

Youssef Hdaddou is bestuurslid en penningmeester bij PVC. “Ik vind het goed om maatschappelijk relevant werk te doen. We hebben bij PVC altijd al oog gehad voor leden die het financieel wat moeilijk hebben, maar we hopen nu mensen nog beter te kunnen gaan helpen.”

Er zijn een hoop regelingen waarmee kinderen toch kunnen voetballen, ook als er even geen geld is. Maar niet alle ouders en verenigingen weten waar ze dit precies kunnen vinden. Daarom is er dit seizoen een financieel contactpersoon, Krijn Poort, aangesteld bij PVC die hierbij gaat helpen. Het is een initiatief dat gesteund wordt door sponsor ING. Poort werkt ook bij de ING. Ook de KNVB, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de Nederlandse Schuldhulproute steunen het initiatief.

‘Juiste potjes’

Hdaddou is blij met de hulp: “Armoede is van alle tijd maar we zien de laatste jaren een toename van mensen die het niet breed hebben. We hebben natuurlijk de U-pas-houders in Utrecht, maar we willen ook openstaan voor asielzoekers en recent Oekraïense vluchtelingen. Maar we zien ook gewoon gezinnen uit Oog in Al die het soms lastig hebben. Voor de kinderen uit al deze gezinnen moeten we de juiste potjes weten te vinden.”

Steffen van Iersel, sponsormanager ING: “Er zijn landelijk en lokaal voldoende regelingen die mensen met een krappe beurs op weg kunnen helpen om bijvoorbeeld de contributie of kleding te betalen. Sommige gezinnen weten niet goed waar ze die hulp kunnen vinden. De financieel contactpersoon op de club kan hier gezinnen bij helpen. […] Ons doel is dat er op zoveel mogelijk amateurclubs in Nederland een financieel contactpersoon beschikbaar komt om gezinnen te helpen en het onderwerp geldzorgen binnen de club bespreekbaar te maken. Geweldig dat PVC nu ook meedoet aan het programma Niemand buitenspel door geldzorgen.”

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.