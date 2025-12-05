Utrechtse community Prieelo gaat de strijd aan tegen greenwashing via ‘Marktplaats voor kunstenaars’

Prieelo is een nieuwe Utrechtse community voor creatievelingen die afgedankt materiaal nieuw leven willen inblazen. Marian Kerelos, bedenker van Prieelo, wil met deze community een online marktplaats creëren waarop kunst van hergebruikte producten op een transparante manier te koop wordt gezet door kunstenaars en creatievelingen.

“Achter veel zogenaamd milieuvriendelijke labels schuilt helaas greenwashing”, stelt ze. Greenwashing is een term die wordt gebruikt om aan te duiden dat een bedrijf zich duurzamer of maatschappelijk verantwoordelijker voordoet dan het daadwerkelijk is.

Op Prieelo krijgt de koper niet alleen het kunstproduct zelf, maar ontvangt diegene ook direct het digitale verhaal van het product in zijn of haar account. “Als iemand op een product klikt, kan de geïnteresseerde via foto’s zien waar en hoe het kunstproduct is gemaakt. Hiermee kunnen we de transparantie waarborgen”, zegt Kerelos.

Kerelos legt uit dat het initiatief al drie jaar bestaat, maar dat de website pas drie weken online is. “Dit is een mooie stap voor Prieelo. Vanuit onze website willen we onze community vergroten zodat het een soort Marktplaats voor omgetoverde, hergebruikte kunstproducten wordt.”

Om de community verder uit te breiden en de website te optimaliseren, heeft Kerelos een crowdfunding opgezet waar onder andere ook de gemeente en het Cultuurfonds Utrecht aan hebben bijgedragen.