Utrechtse coronaspuger (24) krijgt celstraf opgelegd

Een 24-jarige Utrechtse vrouw is veroordeeld voor spugen en daarbij dreigen met corona. De Coronaspuger krijgt van de rechter een celstraf van vier weken opgelegd, waarvan drie voorwaardelijk. Op 16 april spuugde de vrouw het slachtoffer in het gezicht tijdens een ruzie in een straat in Hilversum.

De vrouw reed de straat vanaf de verkeerde kant in, iets wat het slachtoffer haar al eerder had zien doen. Het Slachtoffer sprak de vrouw aan wat uiteindelijk leidde tot een scheldpartij met trapbewegingen over en weer.

Buurtbewoners schoten de vrouwen te hulp, waarop ook zij werden uitgescholden.

De verdachte spuugde het slachtoffer vervolgens in het gezicht en zei dat zij mogelijk corona had. Tijdens de rechtszaak claimde de verdachte dat zij zou zijn geslagen en getrapt door de vrouw, maar dit werd niet ondersteund door getuigen en camerabeelden.

Schuldig

De officier van justitie vertelde de vrouw dat het een bijzondere tijd is waarin we meer dan ooit met elkaar de regels in acht moeten nemen. De verdachte was werkzaam in de zorg, dus dat juist zij met het virus dreigt vond de officier extra kwalijk.

De strafeis was een gevangenisstraf van zes weken. De rechter vond alle feiten bewezen, en legde de vrouw een celstraf van vier weken op, waarvan drie voorwaardelijk.