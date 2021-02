Utrechtse Diakonessenhuis gaat coronapatiënten op afstand monitoren met een app

Het Diakonessenhuis in Utrecht gaat beginnen met het op afstand monitoren van coronapatiënten. Het idee erachter is dat patiënten daardoor eerder naar huis kunnen, wat fijn is voor de patiënt zelf en in het ziekenhuis zorgt voor ruimte voor nieuwe patiënten.

Het ziekenhuis monitort patiënten die voldoende hersteld zijn, maar nog wel in de gaten moeten worden gehouden. Dat gebeurt via een app. Patiënten meten thuis drie keer per dag hun temperatuur en zuurstofgehalte en ze vullen een korte vragenlijst in. De resultaten kunnen ze invullen in de app.

Afstand volgen

Via de app worden alle meetgegevens doorgegeven aan het ziekenhuis. Een team van verpleegkundigen en longartsen volgt op die manier de patiënten en neemt als het nodig is contact op. Patiënten hebben ook op vaste momenten belafspraken met de specialisten.

Het Diakonessenhuis verwacht ongeveer tien patiënten op afstand te kunnen volgen en doet in ieder geval de komende drie maanden. Daarna wordt gekeken hoe het ziekenhuis verdergaat. Andere ziekenhuizen hebben volgens het Diakonessenhuis al positieve ervaringen met thuismonitoring.