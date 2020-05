Utrechtse dichter verzint plan om werkloze straatnieuwsverkopers te helpen

De Utrechtse dichter Fred Penninga heeft een alternatief verzonnen voor de straatnieuwsverkopers die geen werk meer hebben. Hij wil ervoor zorgen dat ze iedere week een stapel enveloppen krijgen met daarin een gedicht die ze vervolgens voor één euro kunnen verkopen.

Eerder deze week werd bekend dat Straatnieuws Utrecht niet meer in gedrukt vorm verschijnt. Door de coronacrisis is het laatste gedrukte nummer al in maart uitgekomen. Het initiatief bood dak- en thuislozen, en andere kwetsbare mensen in de samenleving, de mogelijkheid zichzelf te helpen aan een bescheiden inkomen, een dagbesteding en een sociaal netwerk.

Penninga, lid van het Utrechts Stadsdichtersgilde, wil ervoor zorgen dat dit niet komt te vervallen. Bij het horen van het nieuws moest hij denken aan Eelco, zijn straatnieuwsverkoper. “Als ik nou elke week een nieuw gedicht schrijf. En dat vijftig keer afdruk en in vijftig enveloppen stop. En die stapel enveloppen aan Eelco geef. En Eelco die gedichten voor één euro verkoopt, dan is iedereen toch op slag weer een stukje gelukkiger?”

Enthousiast

Eelco was volgens Penninga direct enthousiast over het plan. Daarna heeft hij gesproken met de filiaalmanager van de Albert Heijn aan het Willem van Noortplein en met Straatnieuws Utrecht. Ook deze partijen gingen direct akkoord.

Vanaf dinsdag 26 mei gaat Eelco de eerste gedichten te koop aanbieden bij de ingang van de supermarkt. Ook zijn de andere leden van het Utrechts Stadsdichtersgilde benaderd. “Misschien willen er dichters een vergelijkbare activiteit opzetten? Maar ook dichters van buiten het gilde kunnen de straatnieuwsverkoper om de hoek adopteren om gezamenlijk zo’n poëzie-verbond te sluiten. […] Ik ben benieuwd”, aldus Penninga.